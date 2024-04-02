В Монголии треть территории покрыта снегом, что увеличит массовый падеж скота

Чрезвычайная ситуация в Монголии с массовым падежом скота остается сложной из-за того, что 30% территории страны остается покрытой снегом толщиной около семи сантиметров. Об этом сообщила специальная государственная комиссия страны по чрезвычайным ситуациям.«На 1 апреля около 30% общей площади нашей страны все еще покрыто снегом толщиной в среднем семь сантиметров. Риск снегопадов снизился, но увеличилась угроза паводков. Число хозяйств, у которых полностью погибло поголовье скота от сложных зимних и весенних условий, увеличилось с 380 до 500», – привела данные комиссия.Она напомнила, что по состоянию на 28 марта потери сельскохозяйственных животных по стране приблизились к шести млн голов. Это число может увеличиться к 4 апреля, когда поступит обновленная информация по массовому падежу скота. Пока в большинстве регионов у выживших животных фиксируется снижение веса, что скажется на предстоящем весеннем отеле.Фото: «Номер один»