Улан-Удэ признан благоприятным для проживания городом

По результатам расчета Индекса качества городской среды за 2023 год Улан-Удэ достиг новых значений. Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Города, набравшие 181 балл и выше, относятся к городам с благоприятной городской средой. Менее 181 балла – с неблагоприятной.Для Улан-Удэ новый показатель составляет 191 баллов, годом ранее это значение достигало 185, сообщили в комитете городского хозяйства г. Улан-Удэ.Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии: «Повышение индекса – результат системной работы и комплексного подхода к улучшению качества городской среды. Влияют на создание комфорта сплоченная работа органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций и активности жителей городов и сел».Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата, института развития ДОМ.РФ.Елена Заяшникова, начальник отдела экономического мониторинга комитета городского хозяйства города Улан-Удэ: «Ежегодно Комитетом городского хозяйства совместно с Администрациями районов г. Улан-Удэ реализуются муниципальные программы по благоустройству и озеленению городских территорий. Комитет по строительству отвечает за капитальный ремонт дорог. Комитет по культуре развивает городские парки. Очень радостно видеть, что совместная работа дает свои плоды, оценка городской среды столицы Бурятии год за годом улучшается!»Напомним, в 2019 Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена цель – повысить качество городской среды к 2030 году в полтора раза.Фото: "Номер один"