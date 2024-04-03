Улыбка сквозь слезы

Например, доктора любят шутить про смерть, трупы и страшные болезни. А полицейские… У этих ребят чувство юмора особенное. Это стало понятно после их первоапрельской акции «Водитель, улыбнись!».

Новость, появившаяся в Сети на днях, звучит так: «В Бичурском районе в День смеха автоинспекторы провели акцию-розыгрыш для водителей. Сотрудники дорожно-патрульной службы, сдерживая улыбку, останавливали автолюбителей под предлогом поступившей на автомобиль ориентировки. Во время проверки документов автоинспекторы старались максимально сыграть и приблизить ситуацию к реальности, водителю сообщали о том, что их автомобиль находится в розыске, деловито сравнивали номера. Но обмануть участников дорожного движения оказалось не так просто. Некоторые замечали, что их снимают, и полицейским ничего не оставалось, как поздравить водителей с Днем смеха. Другие настороженно слушали, но как только полицейские начинали улыбаться, на их лицах также появлялась улыбка».

Что-то нам подсказывает, что улыбка водителей далеко не всегда была искренней. Несмотря на уточнение, что «водители с юмором отнеслись к розыгрышу и в приподнятом настроении продолжили свой день», у нас есть подозрения, что во время самого розыгрыша они были не в восторге.

Хотя о приподнятом настроении на весь день в полиции, скорее всего, не врут. Представьте ситуацию: вас останавливают на улице, обвиняют в преступлении, говорят, что забирают ваше имущество… А потом смеются и отпускают. Как по-новому вы взглянете на свою старую машинку, которую только что едва не увезли на эвакуаторе! Каким сладким покажется вам воздух не за колючей проволокой! Каким веселым местом покажется ваша работа, где нет автоматчиков и решеток!

С другой стороны, юмор юмором, а с гражданскими все-таки надо полегче. Не у всех, знаете ли, сердце здоровое…