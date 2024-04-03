Общество 03.04.2024 в 09:00

Улыбка сквозь слезы

Как известно, некоторые профессии имеют свой специфический юмор
A- A+
Текст: Номер один
Улыбка сквозь слезы

Например, доктора любят шутить про смерть, трупы и страшные болезни. А полицейские… У этих ребят чувство юмора особенное. Это стало понятно после их первоапрельской акции «Водитель, улыбнись!». 

Новость, появившаяся в Сети на днях, звучит так: «В Бичурском районе в День смеха автоинспекторы провели акцию-розыгрыш для водителей. Сотрудники дорожно-патрульной службы, сдерживая улыбку, останавливали автолюбителей под предлогом поступившей на автомобиль ориентировки. Во время проверки документов автоинспекторы старались максимально сыграть и приблизить ситуацию к реальности, водителю сообщали о том, что их автомобиль находится в розыске, деловито сравнивали номера. Но обмануть участников дорожного движения оказалось не так просто. Некоторые замечали, что их снимают, и полицейским ничего не оставалось, как поздравить водителей с Днем смеха. Другие настороженно слушали, но как только полицейские начинали улыбаться, на их лицах также появлялась улыбка».

Что-то нам подсказывает, что улыбка водителей далеко не всегда была искренней. Несмотря на уточнение, что «водители с юмором отнеслись к розыгрышу и в приподнятом настроении продолжили свой день», у нас есть подозрения, что во время самого розыгрыша они были не в восторге.

Хотя о приподнятом настроении на весь день в полиции, скорее всего, не врут. Представьте ситуацию: вас останавливают на улице, обвиняют в преступлении, говорят, что забирают ваше имущество… А потом смеются и отпускают. Как по-новому вы взглянете на свою старую машинку, которую только что едва не увезли на эвакуаторе! Каким сладким покажется вам воздух не за колючей проволокой! Каким веселым местом покажется ваша работа, где нет автоматчиков и решеток!

С другой стороны, юмор юмором, а с гражданскими все-таки надо полегче. Не у всех, знаете ли, сердце здоровое…

Теги
карикатура

Все новости

В Бурятии на пожаре погибли поросенок и 15 цыплят
03.04.2024 в 09:59
В Улан-Удэ начали косить сухую траву
03.04.2024 в 09:44
Улан-удэнский таксист рассказал о встречах с ранеными на СВО бойцами
03.04.2024 в 09:38
В кожвендиспансере Улан-Удэ назначили нового главврача
03.04.2024 в 09:36
В Улан-Удэ Роспотребнадзор остановил работу сразу трех киосков шаурмы
03.04.2024 в 09:20
В прокуратуре Бурятии обсудили, как можно противодействовать киберпреступности
03.04.2024 в 09:19
Прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ встретился с представителями ТОС
03.04.2024 в 09:12
В Бурятии директор строительной фирмы осужден за мошенничество
03.04.2024 в 09:06
Улыбка сквозь слезы
03.04.2024 в 09:00
Пенсия по потере кормильца
03.04.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ начали косить сухую траву
Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе
03.04.2024 в 09:44
Улан-удэнский таксист рассказал о встречах с ранеными на СВО бойцами
Водитель признался, что подвозит таких людей бесплатно
03.04.2024 в 09:38
В кожвендиспансере Улан-Удэ назначили нового главврача
Им стал организатор здравоохранения с 12 летним опытом Эрдэни Батуев
03.04.2024 в 09:36
В Улан-Удэ Роспотребнадзор остановил работу сразу трех киосков шаурмы
В них выявили множество грубых нарушений
03.04.2024 в 09:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru