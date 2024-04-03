Прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ встретился с представителями ТОС

Прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ Аркадий Доржиев провел встречу с активистами территориальных общественных самоуправлений.В мероприятии приняли участие начальник отдела полиции, представители городской администрации.С участниками встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с организацией пассажирских перевозок, содержанием дорог, вывозом твердых коммунальных отходов. По всем заданным вопросам граждане получили разъяснения.Кроме того, прокурор провел личный прием граждан, по всем поступившим обращениям организовали проверки.Фото: прокуратура РБ