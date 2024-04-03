Общество 03.04.2024 в 09:12
Прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ встретился с представителями ТОС
На встрече обсудили вопросы, связанные с содержанием дорог и пассажирскими перевозками
Текст: Ольга Лазарева
Прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ Аркадий Доржиев провел встречу с активистами территориальных общественных самоуправлений.
В мероприятии приняли участие начальник отдела полиции, представители городской администрации.
С участниками встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с организацией пассажирских перевозок, содержанием дорог, вывозом твердых коммунальных отходов. По всем заданным вопросам граждане получили разъяснения.
Кроме того, прокурор провел личный прием граждан, по всем поступившим обращениям организовали проверки.
Фото: прокуратура РБ
В мероприятии приняли участие начальник отдела полиции, представители городской администрации.
С участниками встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с организацией пассажирских перевозок, содержанием дорог, вывозом твердых коммунальных отходов. По всем заданным вопросам граждане получили разъяснения.
Кроме того, прокурор провел личный прием граждан, по всем поступившим обращениям организовали проверки.
Фото: прокуратура РБ
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