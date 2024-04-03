В Улан-Удэ Роспотребнадзор остановил работу сразу трех киосков шаурмы

За грубые нарушения санитарного законодательства Роспотребнадзор Бурятии приостановил работу трех киосков по продаже шаурмы в Улан-Удэ. Все они входили в сеть под брендом Papa's Kitchen. Киоски работали по ул. Гагарина, 24б/2; ул. Камова, д. 25а/1 и ул. Трубачеева, д.61а/1.«Прием продукции и сырья в киосках осуществлялся без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция производилась без технологической документации. Не проводились мероприятия по дезинсекции и дератизации. Отсутствовали туалеты для посетителей и персонала. Не были разработаны программы производственного контроля, нарушалась поточность технологических процессов, режимов мытья, дезинфекции посуды и инвентаря. Кроме того, персоналом предприятий не соблюдались требования по прохождению ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров», - перечислили выявленные нарушения в надзорном ведомстве.Материалы проверки направлены на рассмотрение в суд.Фото: pixabay.com