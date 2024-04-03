В кожвендиспансере Улан-Удэ назначили нового главврача

2 апреля министр здравоохранения Бурятии представила нового главного врача Республиканского кожно-венерологического диспансера. Им стал Эрдэни Батуев. Он назначен по итогам конкурса, проведенного Минздравом.Как рассказала в соцсетях Евгения Лудупова, Эрдэни Батуев – «организатор здравоохранения с 12 летним опытом». Он выпускник Читинской государственной медицинский академии 1998 года. Окончил интернатуру по специальности «Дерматовенерология». Дипломированный юрист, выпускник Тюменского госуниверситета, 2011 года.Трудовой путь Эрдэни Батуев начал в 1988 году с санитара Еравнинской центральной районной больницы, которую затем возглавлял с 2003 по 2012 годы. Семь лет работал заместителем директором РМИАЦ. В кожвендиспансере прошел интернатуру, работал заместителем главврача, врачом-дерматовенерологом.Фото: телеграм-канал Евгении Лудуповой