Общество 03.04.2024 в 09:44
В Улан-Удэ начали косить сухую траву
Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе
Текст: Андрей Константинов
В столице Бурятии начали косить сухую траву. Как пояснили в мэрии города, это необходимо для обеспечения пожарной безопасности. Накануне работы прошли в Советском районе от ул. Сотниковской до ул. Ижевской, а также вдоль Центрального кладбища. В общей сложности в этом году в районе запланировано скосить траву на площади 1,4 млн кв. м.
- Убедительно просим собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов своевременно производить уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана, - сообщил консультант Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Улан-Удэ Эрдэм Шарагулов.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Убедительно просим собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов своевременно производить уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана, - сообщил консультант Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Улан-Удэ Эрдэм Шарагулов.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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