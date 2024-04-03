В Улан-Удэ начали косить сухую траву

В столице Бурятии начали косить сухую траву. Как пояснили в мэрии города, это необходимо для обеспечения пожарной безопасности. Накануне работы прошли в Советском районе от ул. Сотниковской до ул. Ижевской, а также вдоль Центрального кладбища. В общей сложности в этом году в районе запланировано скосить траву на площади 1,4 млн кв. м.- Убедительно просим собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов своевременно производить уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана, - сообщил консультант Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Улан-Удэ Эрдэм Шарагулов.Фото: мэрия Улан-Удэ