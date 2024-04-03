5 и 6 апреля в Улан-Удэ пройдет Фестиваль здоровья

5-6 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе (ул. Рылеева, 2) с 11.00 до 16.00 состоится Фестиваль здоровья «Бурятия – здоровый край!» (возрастное ограничение 18+).

- Приглашаем горожан на Фестиваль здоровья! Медицинские организации Бурятии развернут настоящую ярмарку здоровья. Каждый желающий сможет пройти обследование и получить качественную консультацию врачей, в том числе и психологов, - сообщили в республиканском центре здоровья.

Участники смогут пройти медобследования – флюорографию и маммографию, проконсультироваться у врачей, побывать на приеме у психолога, принять участие в мастер-классах по двигательной активности и стрессоустойчивости, узнать больше о правилах здорового образа жизни.

Для гостей Фестиваля будут работать разные интерактивные площадки, проводиться викторины и конкурсы, пройдут занятия по гимнастике цигун. На фестивале будут представлены ведущие медицинские организации республики

В развлекательной программе запланированы выступления спортивных и творческих коллективов.

Вход свободный. При себе иметь паспорт и полис ОМС

Возрастное ограничение 18 +





Фото: Номер один