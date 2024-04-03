Общество 03.04.2024 в 11:02

В Баргузинском заповеднике появился горностай

Он поселился возле полевой базы сотрудников нацпарка
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Баргузинском заповеднике появился горностай

В Баргузинском заповеднике появился новый и редкий гость – горностай. Об этом рассказали в ФГБУ «Заповедное подлеморье», в охрану которого входят Баргузинский заповедник, Забайкальский нацпарк, и Фролихинский заказник.

photo_2024-04-03_08-48-29 (2).jpg

photo_2024-04-03_08-48-30.jpg

- Давшинскому населению прибыло! Горностай тоже решил поселиться на территории полевой базы Баргузинского заповедника. Выбрал в качестве убежищ дворовые постройки, поленницы дров. До поры до времени вёл скрытный образ жизни, только строчки его следов периодически встречались, что и правильно: с нашими лисами ухо нужно держать востро, - рассказывают они.

В пос. Давша находится полевая база, oпopный пyнкт oxpaны и нayчныx иccлeдoвaний в зaпoвeдникe, цeнтp Бapгyзинcкoгo зaпoвeдникa.

По расположению Давша - это поселок на берегу Байкала в Северо-Байкальском районе Бурятии, на расстоянии 385 км от Улан-Удэ.

- В последнее время горностай пообвыкся, присмотрелся что к чему, разведал, где мыши обитают и какие запасы провизии хранятся. Зверёк стал смелее и позволил немного себя пофотографировать. Объект для съёмки довольно сложный, по крайней мере, для меня. Его стремительные перемещения и остановки, исчезновения и появления трудно предугадать и зафиксировать. В момент съёмки у меня сложилось впечатление, что их значительно больше, чем один. Предлагаю и вам взглянуть на результаты моей фотоохоты, – пишет Юрий Гороховский, участковый государственный инспектор Баргузинского заповедника.

Горностай - хищное млекопитающее семейства куньих. Длина тела горностая составляет до 38 см, масса — до 280 г. Самцы значительно крупнее самок.

Окраска горностая летом рыжевато-бурая на спине и желтоватая на брюхе, зимой — чисто белая. Кончик хвоста всегда остаётся чёрным.

Горностай обитает в Европе, Северной и Средней Азии, на Японских островах, в Северной Америке, завезён в Новую Зеландию. В России встречается практически повсеместно, однако расселён неравномерно.

Основная пища горностаев — мелкие грызуны. Также в рацион входят птицы и их яйца, земноводные и пресмыкающиеся, рыбы и насекомые.


Фото: Баргузинский заповедник

Все новости

В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
03.04.2024 в 11:39
Улан-удэнцев предупреждают о возросшем риске лесных пожаров
03.04.2024 в 11:37
На севере Бурятии обновят мост через реку Большую Дзелинду
03.04.2024 в 11:32
В Кабанском районе полицейские провели профилактические мероприятия по предупреждению IT-преступлений
03.04.2024 в 11:20
Улан-удэнцам предлагают выплачивать по 10 тысяч за сообщения о нарушителях
03.04.2024 в 11:08
В Баргузинском заповеднике появился горностай
03.04.2024 в 11:02
В Улан-Удэ перевернулся внедорожник
03.04.2024 в 10:47
В Бурятии потушили лесной пожар
03.04.2024 в 10:24
5 и 6 апреля в Улан-Удэ пройдет Фестиваль здоровья
03.04.2024 в 10:16
10 компаний из Бурятии примут участие в международной строительной выставке в Монголии
03.04.2024 в 10:16
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
Батор Анандаев погиб при задержании вооруженного преступника
03.04.2024 в 11:39
Улан-удэнцев предупреждают о возросшем риске лесных пожаров
И напоминают об административных штрафах за нарушения пожарной безопасности
03.04.2024 в 11:37
На севере Бурятии обновят мост через реку Большую Дзелинду
Мост расположен на трассе между Северобайкальском и Таксимо
03.04.2024 в 11:32
В Кабанском районе полицейские провели профилактические мероприятия по предупреждению IT-преступлений
Сельчанам рассказали об основных способах мошенничеств и защиты от них
03.04.2024 в 11:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru