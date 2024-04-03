В Баргузинском заповеднике появился горностай

В Баргузинском заповеднике появился новый и редкий гость – горностай. Об этом рассказали в ФГБУ «Заповедное подлеморье», в охрану которого входят Баргузинский заповедник, Забайкальский нацпарк, и Фролихинский заказник.









- Давшинскому населению прибыло! Горностай тоже решил поселиться на территории полевой базы Баргузинского заповедника. Выбрал в качестве убежищ дворовые постройки, поленницы дров. До поры до времени вёл скрытный образ жизни, только строчки его следов периодически встречались, что и правильно: с нашими лисами ухо нужно держать востро, - рассказывают они.

В пос. Давша находится полевая база, oпopный пyнкт oxpaны и нayчныx иccлeдoвaний в зaпoвeдникe, цeнтp Бapгyзинcкoгo зaпoвeдникa.

По расположению Давша - это поселок на берегу Байкала в Северо-Байкальском районе Бурятии, на расстоянии 385 км от Улан-Удэ.

- В последнее время горностай пообвыкся, присмотрелся что к чему, разведал, где мыши обитают и какие запасы провизии хранятся. Зверёк стал смелее и позволил немного себя пофотографировать. Объект для съёмки довольно сложный, по крайней мере, для меня. Его стремительные перемещения и остановки, исчезновения и появления трудно предугадать и зафиксировать. В момент съёмки у меня сложилось впечатление, что их значительно больше, чем один. Предлагаю и вам взглянуть на результаты моей фотоохоты, – пишет Юрий Гороховский, участковый государственный инспектор Баргузинского заповедника.

Горностай - хищное млекопитающее семейства куньих. Длина тела горностая составляет до 38 см, масса — до 280 г. Самцы значительно крупнее самок.

Окраска горностая летом рыжевато-бурая на спине и желтоватая на брюхе, зимой — чисто белая. Кончик хвоста всегда остаётся чёрным.

Горностай обитает в Европе, Северной и Средней Азии, на Японских островах, в Северной Америке, завезён в Новую Зеландию. В России встречается практически повсеместно, однако расселён неравномерно.

Основная пища горностаев — мелкие грызуны. Также в рацион входят птицы и их яйца, земноводные и пресмыкающиеся, рыбы и насекомые.





Фото: Баргузинский заповедник