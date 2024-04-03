Общество 03.04.2024 в 11:08
Улан-удэнцам предлагают выплачивать по 10 тысяч за сообщения о нарушителях
Речь идет о нелегальных выбросах строительных или жидких бытовых отходов
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ продолжают оставаться частыми случаи нелегальных сливов жидких бытовых и строительных отходов, которые загрязняют окружающую среду и засоряет канализационные сети.
- Для решения этой проблемы и борьбы с нелегальными перевозчиками мы рассчитываем на помощь жителей. Если вы стали свидетелями несанкционированного слива ЖБО, то сообщите нам, просто позвонив или написав сообщение на телефон: 8-924-017-10-28 (viber, whatsApp). Получите 10 000 рублей за каждый обнаруженный факт слива! анонимность всем обратившимся гарантирована. Давайте позаботимся об экологии родного края вместе! – призывают в МУП «Водоканале».
Сброс нечистот вне установленных мест приводит к засорению, заиливанию коллекторов и, как следствие, к коммунальным авариям, в том числе с выходом сточных вод на поверхность земли.
Только за прошлый год, специалистами службы безопасности городского «Водоканала» было зафиксировано свыше 10 случаев несанкционированного вывоза сточных вод из частного сектора в пригород Улан - Удэ.
Кроме того, правонарушители не задумываются, что наносят вред не только окружающей среде, но и будущим поколениям.
Напомним, с 1 сентября 2023 года за несанкционированный слив жидких бытовых отходов, сточных вод в централизованную систему водоотведения вне установленных мест и ливневую канализацию введены штрафы:
- на граждан от 3000 до 5000 рублей;
- на должностных лиц – от 10000 до 15000 рублей;
- на юридических лиц – от 50000 до 100000 рублей.
Фото: МУП «Водоканал»
- Для решения этой проблемы и борьбы с нелегальными перевозчиками мы рассчитываем на помощь жителей. Если вы стали свидетелями несанкционированного слива ЖБО, то сообщите нам, просто позвонив или написав сообщение на телефон: 8-924-017-10-28 (viber, whatsApp). Получите 10 000 рублей за каждый обнаруженный факт слива! анонимность всем обратившимся гарантирована. Давайте позаботимся об экологии родного края вместе! – призывают в МУП «Водоканале».
Сброс нечистот вне установленных мест приводит к засорению, заиливанию коллекторов и, как следствие, к коммунальным авариям, в том числе с выходом сточных вод на поверхность земли.
Только за прошлый год, специалистами службы безопасности городского «Водоканала» было зафиксировано свыше 10 случаев несанкционированного вывоза сточных вод из частного сектора в пригород Улан - Удэ.
Кроме того, правонарушители не задумываются, что наносят вред не только окружающей среде, но и будущим поколениям.
Напомним, с 1 сентября 2023 года за несанкционированный слив жидких бытовых отходов, сточных вод в централизованную систему водоотведения вне установленных мест и ливневую канализацию введены штрафы:
- на граждан от 3000 до 5000 рублей;
- на должностных лиц – от 10000 до 15000 рублей;
- на юридических лиц – от 50000 до 100000 рублей.
Фото: МУП «Водоканал»
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