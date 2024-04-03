Общество 03.04.2024 в 11:20

В Кабанском районе полицейские провели профилактические мероприятия по предупреждению IT-преступлений

Сельчанам рассказали об основных способах мошенничеств и защиты от них
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Текст: Ольга Лазарева
В Кабанском районе полицейские провели профилактические мероприятия по предупреждению IT-преступлений
Сотрудниками региональной полиции на постоянной основе проводится работа по профилактике киберпреступности, ставшей бичом современного общества. Деятельность эта ведется в разных направлениях: на уровне живого диалога с гражданами, распространения памяток, размещения тематической информации в СМИ. Причем вовлечены в важную и нужную работу как рядовые сотрудники, так и руководители.

Очередные мероприятия по предупреждению и предотвращению преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий прошли на территории Кабанского района. С задачей информирования населения в сельскую местность выехали руководители подразделений МВД Бурятии, в работу включились и их местные коллеги.
Полицейские информировали граждан об основных способах IT-мошенничеств и защиты от них, а также приводили примеры противоправных деяний, совершенных в отношении жителей района.

Так, в марте 43-летний сельчанин стал жертвой аферистов, пытаясь купить мини-погрузчик. 64-летняя пенсионерка лишилась 800 тысяч рублей, попавшись на уловки лже-брокеров. Через гаджет матери заключила договор займа и перевела интернет-преступникам более 60 тысяч рублей 7-летняя девочка, которую привлекло сообщение в мессенджере о бесплатной раздаче игровых денег на онлайн-платформе.
Начальник дежурной части республиканского МВД Алдар Цыденов и начальник отдела уголовного розыска районного отдела полиции Максим Миронов выступили с профилактическими сведениями в Молодежном центре досуга в п. Каменск, а также перед работниками крупного производственного предприятия.

Руководитель отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД региона Бато Базаржапов и возглавляющий отдел МВД России по Кабанскому району Анатолий Горбик побеседовали с работниками и посетителями районного Дома культуры в с. Кабанск.

Тематическая встреча состоялась и в зале оперативных совещаний ОМВД, куда прибыли представители силовых структур и субъектов профилактики района: сотрудники службы судебных приставов, уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, противопожарной службы, вневедомственной охраны Росгвардии, ОНДПР Кабанского района.

Число охваченных мероприятиями составило 775 человек.

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