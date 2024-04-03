Улан-удэнцев предупреждают о возросшем риске лесных пожаров

С установлением плюсовых температур, ветреной погоды вероятность пожаров в лесах возрастает в несколько раз.Сообщить о пожаре в лесу можно по Единому номеру 112 или 8 (3012) 20-44-44 – региональная диспетчерская служба Забайкальской базы авиационной охраны лесов.По КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тыс рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тыс рублей, на юридических лиц – от 100 до 400 тыс рублей.Давайте беречь наши леса вместе! – призывают в мэрии Улан-Удэ.