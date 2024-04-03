Общество 03.04.2024 в 11:37

Улан-удэнцев предупреждают о возросшем риске лесных пожаров

И напоминают об административных штрафах за нарушения пожарной безопасности
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцев предупреждают о возросшем риске лесных пожаров
С установлением плюсовых температур, ветреной погоды вероятность пожаров в лесах возрастает в несколько раз.

Сообщить о пожаре в лесу можно по Единому номеру 112 или 8 (3012) 20-44-44 – региональная диспетчерская служба Забайкальской базы авиационной охраны лесов. 

По КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тыс рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тыс рублей, на юридических лиц – от 100 до 400 тыс рублей. 

Давайте беречь наши леса вместе! – призывают в мэрии Улан-Удэ. 

81d05318-7f35-4e13-8c08-7a94446df6a3.jpg

Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
03.04.2024 в 11:39
Улан-удэнцев предупреждают о возросшем риске лесных пожаров
03.04.2024 в 11:37
На севере Бурятии обновят мост через реку Большую Дзелинду
03.04.2024 в 11:32
В Кабанском районе полицейские провели профилактические мероприятия по предупреждению IT-преступлений
03.04.2024 в 11:20
Улан-удэнцам предлагают выплачивать по 10 тысяч за сообщения о нарушителях
03.04.2024 в 11:08
В Баргузинском заповеднике появился горностай
03.04.2024 в 11:02
В Улан-Удэ перевернулся внедорожник
03.04.2024 в 10:47
В Бурятии потушили лесной пожар
03.04.2024 в 10:24
5 и 6 апреля в Улан-Удэ пройдет Фестиваль здоровья
03.04.2024 в 10:16
10 компаний из Бурятии примут участие в международной строительной выставке в Монголии
03.04.2024 в 10:16
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
Батор Анандаев погиб при задержании вооруженного преступника
03.04.2024 в 11:39
На севере Бурятии обновят мост через реку Большую Дзелинду
Мост расположен на трассе между Северобайкальском и Таксимо
03.04.2024 в 11:32
В Кабанском районе полицейские провели профилактические мероприятия по предупреждению IT-преступлений
Сельчанам рассказали об основных способах мошенничеств и защиты от них
03.04.2024 в 11:20
Улан-удэнцам предлагают выплачивать по 10 тысяч за сообщения о нарушителях
Речь идет о нелегальных выбросах строительных или жидких бытовых отходов  
03.04.2024 в 11:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru