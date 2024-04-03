Общество 03.04.2024 в 11:39

В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера

Батор Анандаев погиб при задержании вооруженного преступника
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
Сегодня в батальоне вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прошел День памяти младшего сержанта милиции Батора Анандаева. Он погиб 24 года назад при задержании вооружённого преступника.

Личный состав почтил память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания.

Как рассказали в Росгвардии Бурятии, ночью 3 апреля 2000 года группе задержания вневедомственной охраны передали сообщение о том, что в одном из торговых киосков в поселке Сокол вооружённый ножом мужчина угрожает продавцу. На место происшествия незамедлительно выехал наряд.

Преступник, увидев сотрудников милиции, бросился бежать. Младший сержант Батор Анандаев организовал преследование, но преступник ответил выстрелами из автомата, который он прятал в спортивной сумке.

Рискуя собственной жизнью, Батор Анандаев старался до последнего не открывать ответную стрельбу в жилом массиве и задержать преступника, но был смертельно ранен.

За самоотверженность, мужество и отвагу в борьбе с преступностью, смелые и решительные действия при исполнении служебного долга младший сержант милиции Батор Анандаев был награждён орденом Мужества посмертно.

Фото: Росгвардия Бурятии
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