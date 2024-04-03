В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки

Ученые Восточно-Сибирского государственного университета разработали нейросеть, которая помогает обнаруживать изменения в застройке городов. Она использует специальный метод, чтобы анализировать фотографии городских районов. Разработка сравнивает две или больше фотографий, чтобы выявить различия, например, новые здания, перемещение объектов или изменение размеров.Как отметили авторы: заведующий кафедрой «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ Инга Евдокимова и выпускница магистратуры по направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» Ханда Шарбунаева - эта технология может быть полезной для городского планирования, мониторинга экологии и развития инфраструктуры. Она позволяет быстро и точно определять изменения в городской застройке, что поможет улучшить качество жизни горожан и сделать города более удобными и безопасными.«Программа принимает на вход пару изображений дистанционного зондирования городских территорий или последовательность изображений для сравнения. С помощью энкодера изображения сжимаются и преобразуются в низкоразмерное представление, а декодер восстанавливает пространственные размеры изображения и создает карту изменений в городской застройке. При сравнении двух восстановленных изображений на уровне пикселей программа может обнаружить различия, такие как новые постройки, исчезнувшие объекты, перемещения или изменения размеров», - рассказала Инга Евдокимова.При этом разработка применяет сложные математические алгоритмы для обработки изображений, которые анализируют пиксели на фотографиях и смотрят, как они меняются между разными снимками. Это помогает выявить любые изменения, произошедшие в городской застройке, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.Отметим, создание нейросети по обнаружению изменений в застройке городов инициирована Институтом физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук. С ним в декабре 2023 года ВСГУТУ заключил договор о сотрудничестве.