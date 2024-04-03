Общество 03.04.2024 в 11:48

В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки

Технология может быть полезной для городского планирования, мониторинга экологии и развития инфраструктуры

A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки
Ученые Восточно-Сибирского государственного университета разработали нейросеть, которая помогает обнаруживать изменения в застройке городов. Она использует специальный метод, чтобы анализировать фотографии городских районов. Разработка сравнивает две или больше фотографий, чтобы выявить различия, например, новые здания, перемещение объектов или изменение размеров.

Как отметили авторы: заведующий кафедрой «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ Инга Евдокимова и выпускница магистратуры по направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» Ханда Шарбунаева - эта технология может быть полезной для городского планирования, мониторинга экологии и развития инфраструктуры. Она позволяет быстро и точно определять изменения в городской застройке, что поможет улучшить качество жизни горожан и сделать города более удобными и безопасными.

«Программа принимает на вход пару изображений дистанционного зондирования городских территорий или последовательность изображений для сравнения. С помощью энкодера изображения сжимаются и преобразуются в низкоразмерное представление, а декодер восстанавливает пространственные размеры изображения и создает карту изменений в городской застройке. При сравнении двух восстановленных изображений на уровне пикселей программа может обнаружить различия, такие как новые постройки, исчезнувшие объекты, перемещения или изменения размеров», - рассказала Инга Евдокимова. 

При этом разработка применяет сложные математические алгоритмы для обработки изображений, которые анализируют пиксели на фотографиях и смотрят, как они меняются между разными снимками. Это помогает выявить любые изменения, произошедшие в городской застройке, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

Отметим, создание нейросети по обнаружению изменений в застройке городов инициирована Институтом физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук. С ним в декабре 2023 года ВСГУТУ заключил договор о сотрудничестве.

Тестирование нейросети 1.jpg
Теги
Общество

Все новости

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ провёл совещание в Улан-Удэ
03.04.2024 в 13:14
В Улан-Удэ тропа «Юго-западная» вошла в пятерку лучших в стране
03.04.2024 в 13:01
«Счастье говорить»
03.04.2024 в 12:58
В Улан-Удэ более 2,5 тыс. человек остались без света
03.04.2024 в 12:52
Подозрительные люди, меняющие шубы на золото, пугают жителей Бурятии
03.04.2024 в 12:44
Почти 60 жителей Бурятии получили средства на развитие личного подсобного хозяйства
03.04.2024 в 12:31
Улан-удэнцы рассказали, сколько дают карманных денег детям
03.04.2024 в 12:31
Мошенники создали поддельный аккаунт председателя Улан-Удэнского горсовета
03.04.2024 в 12:01
В Улан-Удэ пьяный водитель скутера устроил дебош на АЗС
03.04.2024 в 11:58
Звонков в call-центр улан-удэнского управления социальной защиты населения стало в 1,4 раза больше
03.04.2024 в 11:55
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ провёл совещание в Улан-Удэ
На встрече обсудили реализацию мастер-плана города и другие вопросы
03.04.2024 в 13:14
В Улан-Удэ тропа «Юго-западная» вошла в пятерку лучших в стране
И стала финалистом программы «5 шагов для городов»
03.04.2024 в 13:01
«Счастье говорить»
Центр развития речи «РИТМ» запустил акцию по первичной диагностике задержки речи
03.04.2024 в 12:58
В Улан-Удэ более 2,5 тыс. человек остались без света
Помимо жилых домов, без электроснабжения остались два детских сада, школа и поликлиника  
03.04.2024 в 12:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru