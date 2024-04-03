Общество 03.04.2024 в 12:58

«Счастье говорить»

Центр развития речи «РИТМ» запустил акцию по первичной диагностике задержки речи
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Текст: Иван Иванов
«Счастье говорить»
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Чем младше ребенок, тем активнее растет и развивается его нервная система. Головной мозг впитывает, как губка, все поступающие через органы чувств сигналы, за счет чего и строятся те самые жизненно важные нейронные связи, обеспечивающие полноценное функционирование организма.

Важнейшее звено в развитии нервной системы маленького человека — это формирование речи на определенных возрастных этапах. Возникновение сбоев на этих этапах способно приводить к отклонениям в психическом развитии, обучении, общении, поведении.

Причинами задержки речевого развития может быть множество состояний: внутриутробная патология (гипоксия), травмы в родах, психические (РАС), наследственные (синдром Дауна, фенилкетонурия), инфекционные (менингоэнцефалит) заболевания, врожденные пороки развития нервной системы (гидроцефалия, микроцефалия), нарушения слуха, недостаточное общение родителей с ребенком и др.

Понимая, какие бывают сложности в диагностике и лечении нарушений речи и других высших функций психики, команда Центра развития речи «РИТМ» запустила акцию «Счастье говорить» в комплексной программе первичной диагностики задержки речи. В программу входит электроэнцефалография (ЭЭГ) и приемы специалистов центра: психолога, логопеда­-дефектолога, невролога.

На основании результатов пройденной программы решается вопрос о необходимости дальнейшей терапии.

В курс лечения могут включаться индивидуальные коррекционные занятия с логопедом-­дефектологом, психологом, логопедический массаж (ручной и зондовый), транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), аудиотренировки по методу «ТОМАТИС», при необходимости медикаментозная терапия.

Акция «Счастье говорить» дает возможность пройти комплексное обследование у перечисленных специалистов по сниженной стоимости, что значительно выгоднее, чем обращение к каждому специалисту по отдельности. Кроме того, при участии в данной акции предоставляется скидка 30% на 8 индивидуальных коррекционных занятий с логопедом-­дефектологом, 10 сеансов логопедического массажа, 14 аудиотренировок по методу «ТОМАТИС», а перед началом терапии можно посетить пробное занятие (сеанс) бесплатно.

Данная программа подходит детям от 2 до 18 лет, которые имеют следующие особенности:

• в 1,5–2 года ребенок не говорит ни одного слова, не понимает обращенную к нему речь, не реагирует на свое имя, не показывает названный предмет, не умеет жевать твердую пищу;

• в 2–2,5 года говорит очень мало слов (не более 20), не строит простые фразы (дай мяч, хочу пить);

• в 2,5–3 года не говорит предложениями, не договаривает окончания слов, говорит медленно, невнятно, говорит фразами из мультфильмов или повторяет обращенный к нему вопрос;

• в 3–4 года не может пересказать прос­той рассказ или сказку, путает цвета, искажает слова так, что окружающие люди не могут его понять, понимает только родитель;

• в любом возрасте, если пропадают уже приобретенные речевые навыки.



Подробности акции и запись по телефону call-­центра:

+7 (3012) 37 90 90, WhatsApp 8 902 168 09 80, Viber 89516272191. Сайт: ritm03.ru

Адрес Центра развития речи «РИТМ»: г. Улан­-Удэ, 104­й квартал, д. 4, напротив Центра единоборств «Патриот».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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