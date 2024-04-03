Общество 03.04.2024 в 16:17
4 апреля в мкрн Исток состоится рейд по собакам
Сообщить о нарушении правил содержания животных или оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба
Текст: Ольга Лазарева
4 апреля в мкрн Исток Советского района состоится рейд по собакам. В ходе рейда будут проверять порядок содержания домашних собак, а также отлавливать безнадзорных животных.
Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: 22-66-62.
В мобильном пункте по ул. Природная, 41 (клуб «Добрый волшебник», здание бывшей амбулатории) с 10:00 до 14:00 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей.
Фото: "Номер один"
Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: 22-66-62.
В мобильном пункте по ул. Природная, 41 (клуб «Добрый волшебник», здание бывшей амбулатории) с 10:00 до 14:00 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей.
Фото: "Номер один"
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