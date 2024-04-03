4 апреля в мкрн Исток состоится рейд по собакам

4 апреля в мкрн Исток Советского района состоится рейд по собакам. В ходе рейда будут проверять порядок содержания домашних собак, а также отлавливать безнадзорных животных.Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: 22-66-62.В мобильном пункте по ул. Природная, 41 (клуб «Добрый волшебник», здание бывшей амбулатории) с 10:00 до 14:00 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей.Фото: "Номер один"