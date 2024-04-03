Жители Бурятии могут выиграть до 3 миллионов рублей за видеоролик о путешествии

Жители Бурятии могут выиграть до 3 миллионов рублей за свой видео- рассказ о путешествии по Дальнему Востоку. С 1 мая начинается прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений» (6+).

Отправить фильм о путешествии по Дальнему Востоку нужно в период с 1 мая по 30 декабря. Продолжительность кинофильма о путешествии не должна превышать 8 минут.

Главные условия участия:

- Путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года.

- О своем предстоящем путешествии нужно уведомить территориальные органы МЧС России.

- Заявки подавать необходимо через официальный сайт конкурса путешественникдв.рф

Номинации конкурса: пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг).

- Для участия в конкурсе можно заявить не более одного путешествия по каждой из номинаций, - отмечают организаторы.

Для победителей и призеров предусмотрены хорошие призы:

Гран-при — 3 млн рублей (лучшее путешествие);

Победа в номинации пешее/водное/зимнее путешествие — 1 млн рублей;

2 место в номинациях — по 300 000 рублей;

3 место в номинациях — по 100 000 рублей.

Напомним, конкурс стартовал на ВЭФ-2022. Его инициатором стал вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.





Возрастное ограничение 6+





Фото: скриншот видео