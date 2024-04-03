Общество 03.04.2024 в 17:00

В Улан-Удэ строят магистральные сети водоснабжения на Левом берегу и на Верхней Березовке

Завершить все строительные работы планируется в этом году
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ строят магистральные сети водоснабжения на Левом берегу и на Верхней Березовке

В Улан-Удэ строят магистральные сети водоснабжения на Левом берегу и на Верхней Березовке. После этого доступ к качественной питьевой воде получат порядка 60 тысяч горожан, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

В Левобережной части города в этом году проложат оставшиеся 2,9 км сетей из 18 км запланированных. 15,1 км сетей были построены еще в прошлом году. После окончания стройки подключиться к центральной системе водоснабжения смогут порядка 52 тысяч жителей Левого берега.



В микрорайоне Верхняя Березовка осталось достроить чуть больше 2,5 км магистральных сетей холодного водоснабжения. Общая протяжённость сетей здесь составит более 8 км, в прошлом году было сделано 5,5 км. Здесь построена повысительно-насосная станция, еще одну - достраивают сейчас.

- После передачи построенных сетей на учет муниципальной казны и баланс МУП «Водоканал» жители близлежащих домов смогут обратиться в ресурсоснабжающую организацию и получить технические условия на присоединение к централизованным сетям водоснабжения. В перспективе планируется продолжение работы по проектированию и строительству внутриквартальных сетей в этом микрорайоне, - отметили в мэрии.

Также в этом году будет вестись работа по проектированию внутриквартальных сетей водоснабжения в 121-127, 130 микрорайонах города для дальнейшего их строительства.

Строительство сетей централизованного водоснабжения в Улан-Удэ ведется в рамках федерального проекта «Чистая вода», нацпроекта «Жилье и городская среда».


Фото: администрация города.

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