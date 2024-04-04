Общество 04.04.2024 в 10:13
На СВО погиб 56-летний доброволец из Бурятии с позывным «Добрый»
Дома у Юрия Фалевского остались жена, дети и внуки
Текст: Андрей Константинов
В ходе проведения спецоперации погиб Юрий Фалевский, житель села Верхний Саянтуй Тарбагатайского района.
Как сообщил вайбер-чат «Тарбагатай-инфо. 24/7», Юрий Фалевский родился 12 апреля 1967 года в Ярославле. Закончил Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. Служил в Молдавии.
В 2000 году получил звание майор и по распределению был направлен в поселок Звездный в Бурятии. Там он познакомился с женой, с которой впоследствии переехал в Верхний Саянтуй.
«Юрий Анатольевич всегда отличался добротой (даже позывной был «Добрый»), отзывчивостью, славился своими «золотыми» руками: принимал непосредственное участие в строительстве церкви, дома культуры. Также полностью сам произвел отделку клуба в с. Верхний Саянтуй, с семьёй построил детские площадки и сквер», - рассказали в чате.
Весной 2023 года в возрасте 56 лет Юрий Фалевский заключил контракт и отправился в зону СВО. Был награжден медалью «За боевые отличия».
У Юрия Фалевского остались 2 детей от первого брака и 5 детей от второго. Младшей дочери на данный момент 6 лет. Также он является дедушкой 5 внуков.
Церемония прощания с Юрием Фалевским пройдет сегодня в селе Верхний Саянтуй.
Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7»
Как сообщил вайбер-чат «Тарбагатай-инфо. 24/7», Юрий Фалевский родился 12 апреля 1967 года в Ярославле. Закончил Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. Служил в Молдавии.
В 2000 году получил звание майор и по распределению был направлен в поселок Звездный в Бурятии. Там он познакомился с женой, с которой впоследствии переехал в Верхний Саянтуй.
«Юрий Анатольевич всегда отличался добротой (даже позывной был «Добрый»), отзывчивостью, славился своими «золотыми» руками: принимал непосредственное участие в строительстве церкви, дома культуры. Также полностью сам произвел отделку клуба в с. Верхний Саянтуй, с семьёй построил детские площадки и сквер», - рассказали в чате.
Весной 2023 года в возрасте 56 лет Юрий Фалевский заключил контракт и отправился в зону СВО. Был награжден медалью «За боевые отличия».
У Юрия Фалевского остались 2 детей от первого брака и 5 детей от второго. Младшей дочери на данный момент 6 лет. Также он является дедушкой 5 внуков.
Церемония прощания с Юрием Фалевским пройдет сегодня в селе Верхний Саянтуй.
Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7»
Тегиспецоперация