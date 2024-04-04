Общество 04.04.2024 в 13:40

Мастерская новых медиа приглашает участников из Бурятии

Подать заявку и пройти первые этапы отбора необходимо до 19 апреля
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Текст: Иван Иванов
Мастерская новых медиа приглашает участников из Бурятии
Федеральная образовательная программа для медиатехнологов «Мастерская новых медиа» объявила набор на второй поток медийщиков в 2024 году. Участниками могут стать медиаменеджеры, руководители и ведущие сотрудники пабликов и каналов в соцсетях, блогеры, SMM-специалисты, а также создатели контента. Подать заявку и пройти первые этапы отбора необходимо до 19 апреля на официальном сайте мастерскаяновыхмедиа.рф. Самые лучшие будут допущены до онлайн-интервью. Участниками обучения станут 75 сильнейших кандидатов. Их ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение, а также проживание и питание бесплатное.

«В этом году очень высокий конкурс на Мастерскую – 42 человека на место, поэтому уровень участников, которые прошли на программу, очень высокий», - отметила основатель Мастерской новых медиа», заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы Юлия Аблец.

Особенностью программы является принцип авторских мастерских, когда участники перенимают опыт лучших специалистов в области медиа, коммуникаций и киноиндустрии: Владимира Соловьева, Арама Габрелянова, Кристины Потупчик, Сергея Новикова, Алексея Гореславского, Владимира Табака и других.

«Мастерская новых медиа» – программа для медиа- и PR-технологов. Программа создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко на встрече с выпускниками отмечал, что Мастерская формирует кадровый резерв Президента России в сфере новых медиа.

Выпускниками программы являются 840 человек из 85 регионов, еще более 5 тыс. человек стали участниками мероприятий Мастерской. Выпускники реализуют более 160 полезных проектов, организовали десятки информационных кампаний по продвижению актуальной повестки. Более 250 выпускников получили серьезное карьерное продвижение – стали ведущими и экспертами крупных федеральных медиапроектов и медиа, становятся кураторами информационной работы в регионах, организаторами медиасопровождения знаковых федеральных мероприятий и проектов.

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Фото: «Номер один»
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