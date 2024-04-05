Организатор «схематоза» с квартирами в центре Улан-Удэ сбежал в США

Для большинства жителей столицы Бурятии приобретение жилья в новом доме - это радость. Увы, такое нельзя сказать про преподавателей из Бурятского госуниверситета. Для них вселение в высотный дом по улице Бау Ямпилова превратилось в долгоиграющий триллер. Деньги за новое жилье педагоги выплатили еще в начале строительства. Затем, когда дольщики вселились в новый дом, с них по второму кругу захотели взыскать еще по миллиону рублей за квартиру. Обманутые жильцы пожаловались в контролирующие органы и ждут справедливости.В редакцию «Номер один» обратились жильцы дома на улице Бау Ямпилова, 5А. Они поделились весьма неоднозначной историей, которая связана со строительством их жилья. Для того, чтобы разобраться в ситуации, начнем с самого начала.Так, многоквартирный дом построили еще в 2019 году. Предназначался он для преподавателей БГУ, которые в 2014 году при поддержке ректора университета создали ЖСК «Очаг». Это стало возможным в рамках федерального закона № 161, согласно которому необходимо обеспечить жильем научно-педагогических работников, а также работников организаций высших профессиональных образований, подведомственных Минобрнауки России.Приказом Минстроя России от 26 сентября 2017 года «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра по субъектам РФ» определялась средняя цена квадратного метра в 33 346 рублей. Обращаем внимание, что по нормативному документу стоимость «квадрата» не могла измениться при строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.Подрядчиком строительства стало ООО СК «Строитель». С ним каждый член ЖСК заключил так называемый договор паенакопления. Многие жители оформляли ипотеку и кредиты, брали в долг у родственников и друзей. Благодаря этому уже к 2017 году все дольщики выполнили свои долговые обязательства и произвели полную оплату за квадратные метры своего долгожданного жилья. Согласно этим договорам, а также договору подряда, заключенному между ЖСК «Очаг» и ООО СК «Строитель», стоимость одного квадратного метра социального жилья по итогу вышла в 33 500 рублей. Вдобавок обе стороны изначально определили полную стоимость подрядных работ. Согласно смете расходов, она составила 169 007 500 рублей.К сожалению, жителей ждал неприятный сюрприз. Представитель ООО СК «Строитель» вдруг заявил в суде, что между застройщиком и ЖСК «Очаг» в лице председателя Булата Иванова якобы имелась устная договоренность о другой цене строительства за один квадратный метр. И за счет этой разницы застройщику обещали передать часть придомовой территории площадью 33,5 сотки, а также три квартиры на 15-м этаже и подвальные помещения в 200 кв. м.И в суде застройщик неожиданно предъявляет еще один странный документ – объектный сметный расчет № 02-02 на сумму 58 885 472 рубля. Согласно ему, ООО «Строитель» якобы выполняло дополнительные работы на сумму, свыше указанной в договоре подряда. В документе в том числе «нарисовались» вдруг удвоившиеся расходы, которые ранее были выполнены по «основной» смете. Интересен тот факт, что эти дополнительные миллионные траты предложили раскидать на дольщиков.По ходу заседаний еще выяснилось, что сам ЖСК «Очаг» в лице его председателя Булата Иванова так и не оплатил СК «Строитель» порядка 5 млн рублей из официально утвержденной по договору «основной» сметы.- Какое-либо увеличение стоимости строительства с членами ЖСК «Очаг» не согласовывалось, нас никто не извещал о повышении стоимости наших квартир в полтора раза, - рассказали «Номер один» члены ЖСК. - Налицо превышение должностных полномочий, ведь в протоколах собраний нет поименных голосований о признании долга в 66 млн рублей, не заключены дополнительные соглашения к персональным договорам паенакопления.На первых заседаниях Булат Иванов признал все эти долги и заключил мировое соглашение с СК, по которому земля и нежилые помещения передавались в собственность СК в счет погашения этого долга. Однако соглашение отменили в кассационном суде Иркутска, а рассмотрение дела возвратили в суд первой инстанции.Забегая вперед, скажем, что Булат Иванов к этому моменту уже попал под суд за махинации с «сиротскими домами» в селе Сотниково как участник группы по «отмыванию» денежных средств. Правда ему повезло. Вначале, в 2022 году, Иванов отделался легким испугом - прошли сроки давности по статье УК «Халатность».Однако апелляционным приговором от 30 мая 2023 года он совместно с тремя подельниками был признан виновным по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Однако наш герой успел к этому времени скрыться. В 2022 году в запрещенной в РФ соцсети он разместил свое фото в Монголии, а затем сбежал от наказания в США. Корреспондент «Номер один» нашел в соцсети страницу с его фотографией, однако под другими именем и фамилией. Предположительная страница председателя - под именем Чингис Болд. Там же указано место жительства – Нью-Йорк. Вероятно, экс-председатель кооператива сбежал в США не с пустыми руками.В итоге дольщики, которые вселились в дом не в 2018 году, как было утверждено проектно-сметной документацией, а год спустя, в 2019-м, остались с искусственными долгами, под которыми они не подписывались.Более того, после официальной сдачи дома в процессе его эксплуатации обнаружены многочисленные строительные недостатки общего имущества. До настоящего времени придомовая территория в самом центре города не благоустроена, несмотря на требования проектной документации. Застройщик оставил после себя горы строительного и бытового мусора, и новоселы сами решали эту проблему, обращаясь в разные инстанции с просьбами о помощи в вывозе мусора.Издержки за срыв сроков сдачи никто не компенсировал, многочисленные недостатки никто не устранил, о чем новые собственники заявили в иске в Октябрьский суд Улан-Удэ.Суд удовлетворил иск, застройщик подал апелляцию в Верховный суд Бурятии, но и он встал на защиту многострадальных бюджетников. 25 декабря 2023 года суд вынес решение об обязании СК «Строитель» устранить брак: трещины по периметру здания, разрушение пристроя, брак в монтаже балконных групп, нарушение требований пожарной безопасности и др.В марте 2024 года сроки для устранения истекли, нарушения так и остаются, а надзорные органы бездействуют…Что в остатке? Можно предположить, что вся это могло быть затеяно с целью реализации «схематоза» - под благовидным предлогом «социального» объекта на федеральной земле возвести многоэтажку и завладеть общим имуществом многоквартирного дома. Судя по всему, когда схема дала трещину, а ее хитроумный организатор эмигрировал, то мы сегодня видим явное желание его бывших партнеров по бизнесу переложить все затраты на дольщиков - обычных преподавателей БГУ.Последние теперь вынуждены доказывать свою непричастность к этой схеме в судах, жить в недоделанном доме с ипотечными кредитами… И с перспективой нового долга в 1 млн рублей.Фото: «Номер один»