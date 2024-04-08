Общество 08.04.2024 в 12:51

В Улан-Удэ благоустроят 30 мест, за которые проголосовали горожане

Финансирование пойдет в рамках инициативы «Народный бюджет»
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ благоустроят 30 мест, за которые проголосовали горожане
Инициатива «Народный бюджет» была выдвинута мэром города несколько лет назад. Ее суть - горожане сами выбирают на голосовании, какую зону в Улан-Удэ благоустроить прежде всего. Это можно назвать инициативным бюджетированием. В марте 2024 года завершилось очередное голосование.

Из выставленных на голосование 90 объектов было отобрано 30. На их благоустройство улан-удэнский бюджет выделяет 36 млн рублей. Сейчас на объектах уже проводятся выездные рабочие совещания. Скоро состоятся торги по отбору подрядчиков. Те предприниматели, которые станут победителями, разработают проектную документацию на благоустроительные работы и проведут их.

На каждый объект выделяется чуть больше миллиона рублей. Стоит задача, чтобы работы были завершены к 15 августа этого года. При этом подрядчик дает пятилетнюю гарантию.

В этом году в голосовании в рамках «Народного бюджета» приняли участие около 47 тыс. улан-удэнцев, что значительно больше прошлогоднего показателя.

Среди работ этого года - устройство парковки напротив «Приборки», ремонт тротуара на ул. Лимонова, строительство ливневой канализации вблизи ул. Цивилева, 12. У школы №8 построят полосу препятствий, на ул. Пирогова, 10 появится спортивная площадка и т. д.

Фото: «Номер один»
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