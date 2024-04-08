Синоптики Бурятии озвучили прогноз на неделю

По прогнозу синоптиков, в Бурятии на предстоящей неделе ожидается преобладание теплой неустойчивой погоды.12 апреля по юго-западу и южному Прибайкалью, 13 апреля – на всей территории республики – приход южного циклона вызовет ветреную погоду с осадками различной интенсивности.Преобладающая температура ночью составит 0,-5, по северу -10,-15, в облачные ночи в большинстве районов положительные температуры.Днем по южной половине республики температура будет от +10 до +16, по северной половине – от 0 до +8.Фото: «Номер один»