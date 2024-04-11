В Бурятии планируют ужесточить продажу алкоголя

С апреля региональные власти получили право введения ограничений и даже запрета торговли алкоголем в магазинах и «наливайках», точках продаж спиртного, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Это позволит усложнить доступ потребителей к алкоголю и снизить уровень потребления, который вывел регион в число худших в России.Напомним, что межфракционная рабочая группа по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз представила в Госдуме Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ. Согласно ему, Бурятии присвоено звание самого пьющего региона. В основу расчетов рейтинга взяли официальные статистические данные Минздрава РБ, Росстата, МВД, прокуратуры, Ростабакрегулирования, а также показатель смертности от отравления алкоголем и от его употребления.- Власти должны немедленно, без раскачки, отреагировать и использовать такой эффективный инструмент, как ограничение времени продаж алкоголя и даже закрытие «магазинов у дома» и кафе, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, так называемых «наливаек», - говорит председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов. - То, что мы лидируем в рейтинге самого пьющего субъекта РФ, должно подтолкнуть регион на экстраординарные меры - сокращение времени работы этих заведений.С общественником согласен политик Игорь Бобков.- Я не понимаю, когда у нас твердят о профилактике алкоголизма как о главном механизме сдерживания. Уговаривать и советовать не пить? Это вообще не работает, а действенны только два механизма: дороговизна продукта и ограничение доступа к алкоголю территориально и по времени, - говорит он.В качестве положительного примера вспомним ограничение времени продажи алкоголя в Якутии, где спиртное в магазинах можно приобрести лишь с 14:00 до 20:00. Это заметно снизило уровень потребления спиртного в регионе и отразилось на снижении бытовой преступности, ДТП и суицидов в республике.Между тем в Бурятии число алкомаркетов неудержимо растет. Так, по состоянию на 1 апреля количество магазинов сети «Красное и Белое» и «Бристоль» в Бурятии выросло до 107 точек. По сведениям «Номер один», сеть может как минимум удвоить эту цифру в ближайшие годы. Кстати, в Забайкальском крае насчитывается уже 124 магазина, а в Иркутской области их число приближается к 300.- Возле моего дома открылся алкомаркет, и ситуация вокруг сразу же поменялась, вокруг стало много мусора, потребители пойла тут же открыто распивают напитки, справляют нужду и устраивают разборки, - возмущается Игорь Бобков. - Если в «Титанах» и «Абсолютах» охрана обычно пресекает распитие алкоголя возле супермаркетов, то здесь всем на все, похоже, наплевать, а страдают от всего этого соседи.В правительстве Бурятии, видимо, осознали остроту проблемы и решили, что сокращение времени продажи алкоголя - единственный работающий механизм. Так, по поручению главы Бурятии минздрав республики выдвинул инициативу по ограничению времени продажи алкоголя на три часа в сутки, что уменьшит объемы его реализации. Сегодня алкоголь в республике продается с 9 утра до 9 вечера. Предлагается сократить время продаж, установив ограничитель с 11 утра до 8 вечера. А также добавить несколько дней в году, совместив их с праздниками, когда вообще запрещается продажа алкоголя.Добавим, что федеральное законодательство, регулирующее оборот спиртосодержащих жидкостей, разрешает регионам продажу с 8:00 до 23:00. У соседей, иркутян и забайкальцев, сегодня действует подобный, либеральный режим продажи.- Этот вопрос - время продаж - является ключевым, поскольку влияет на многомиллиардные обороты спиртного, и российские федеральные лоббисты контролируют этот процесс. Так, более десяти лет назад Госдума запретила регионам торговлю алкоголем в ночное время, ограничив время с 8:00 до 23:00, - полагает политический эксперт Григорий Тупик. - И в соответствии с федеральной нормой в большинстве крупных регионов с максимальными оборотами, например в Москве и Московской области, Иркутской области, оставили именно этот диапазон, не ограничивая время торговли. Что касается субъектов, где продажи незначительны для крупных игроков алкогольного рынка, то там власти смогли установить свои нормы продаж спиртного - ограничить время работы, как в Бурятии или Якутии.При этом только ограничительные меры могут дать лишь кратковременный эффект.- В условиях тотального стресса, вызванного «геополитикой», население использует алкоголь как дешевый «антидепрессант», который более доступен, чем разовое посещение бассейна или спортзала. Все кругом платное, а здесь быстрый эффект, хотя последствия тяжелейшие, - продолжает председатель «Трезвой Бурятии».По его словам, пагубную роль играет и иждивенчество, когда «в районах семьи живут на увеличенные пособия на детей и на зарплаты уехавших на заработки мужей, пропивая эти деньги. Не работая годами, они быстро деградируют».Сами же алкогольные акцизы, которые бюджет получает от продаж спиртного, дорого обходятся обществу, поскольку увеличивают число заключенных, калек, больных циррозом печени, суицидников и семей, расторгающих браки. Поэтому, трезвея, общество станет не столь депрессивным, как это наблюдается сегодня.Фото: «Номер один»