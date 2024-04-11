Имя Героя России Максима Концова присвоено отряду юнармейцев в Бурятии

Во время остановки тематического поезда «Сила в правде» в столице Бурятии прошла торжественная церемония вручения свидетельства о присвоении юнармейскому отряду «Топаз» школы №47 имя Героя России лейтенанта Максима Концова.

От имени школьного отряда свидетельство и значки получил Максим Коваленко, ученик школы №47.

- Присвоение нашему отряду имени Героя России–для нас огромная честь. Ведь не так давно Максим Концов сам учился в этой школе. Мы гордимся присвоением имени Героя нашему отряду и будем нести его так же гордо, как это делал наш Герой, – рассказала Тамара Трофимова, директор школы №47.

Имя Героя России, капитана Гомбоева Жаргала Баировича, было присвоено отряду юнармейцев Мылинской общеобразовательной школы Закаменского района.

Отметим, военно-патриотическое движение «Юнармия» создано по инициативе Министра обороны России Сергея Шойгу. В Бурятии его участниками стали более 12 тысяч человек.





Фото: правительство Бурятии