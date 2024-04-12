Общество 12.04.2024 в 10:19

В Бурятии дорожникам указали на камни

После грейдирования дорога в Баргузинском районе стала труднопроходимой
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии дорожникам указали на камни
В Баргузинском районе дорожники подсыпали и отгрейдировали дорогу местного значения Уро – Баянгол – Хилгана. После этого дорога перешла в разряд труднопроходимых, поскольку разбросанные по дороге булыжники стали лететь в лобовые стекла машин.

- Сегодня по этой трассе невозможно двигаться со скоростью больше 20 - 30 километров, поскольку камни летят на другие машины, огромные булыжники, которых на дороге быть не должно, - пожаловались местные жители.

- Езжу на школьной «Газели», гребенка такая, что страшно за детей, особенно на участке Суво - Бодон, машину там может развернуть поперек дороги, поэтому еду кое-как на второй передаче, - рассказывает водитель Павел.

Особенно страдают автомобили с низкой посадкой. Камни обивают пороги, бамперы, стекла, траты людей на ремонты возрастают.

- Амортизаторы, подвеска - все летит, иногда колеса на ходу отваливаются, - говорит он.

При этом жители отмечают, что проехать по дороге сегодня можно только на внедорожниках. В декабре 2023 года на некоторых участках проведен ремонт, однако кардинального улучшения не произошло, поскольку ремонты прошли с нарушениями. По жалобе жителей прокуратура Баргузинского района внесла в адрес районной администрации представление о нарушении законодательства.

Впереди туристический сезон. Жители надеются, что на дороге хотя бы сделают отсыпку по ГОСТу и направят туда грейдер.  

Фото: «Номер один»
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