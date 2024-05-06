Аграриям Бурятии расскажут о тонкостях получения субсидии по сельхозстрахованию

8 мая в 14:00 состоится семинар для сельхозтоваропроизводителей по новым порядкам предоставления субсидии по сельскохозяйственному страхованию.

- С начала 2024 года Минсельхоз Бурятии плавно переходит на электронный формат оказания господдержки, теперь все заявки на субсидии оформляются в личном кабинете на портале «Госуслуги». «Первой ласточкой» нововведения стала субсидия на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Следующая субсидия, которая будет подаваться в электронном формате - субсидия по сельскохозяйственному страхованию, - уточнил первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Булат Цыренжапов.

На семинаре специалисты Минсельхоза подробно расскажут об алгоритме подачи заявок в электронном формате и о работе самой системы «Электронный бюджет». Представители страховых фирм сообщат о своих предложениях и рассмотрят наиболее распространенные страховые случаи и порядки выплат по ним, сообщили в министерстве.

Семинар пройдет в онлайн-формате в сервисе видеоконференции «Контур.Толк». Для этого нужно будет пройти по ссылке. При подключении необходимо указать ФИО полностью и статус СХТП (или иное).

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Фото: «Номер Один»