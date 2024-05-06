Жителям Улан-Удэ подарили георгиевские ленты

В Улан-Удэ на «Мемориале Победы» сотрудники Росгвардии вместе с членами общественного движения «Волонтеры Победы» поздравили жителей и гостей столицы с наступающим праздником и вручили георгиевские ленты. Всего 6 мая в рамках акции в Улан-Удэ раздали полторы тысячи лент.

Главный символ Победы уже украсил форменную одежду сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии в знак памяти о Великой Отечественной войне и благодарности ветеранам, отдавшим всё для фронта и Победы.





Акция «Георгиевская лента», объединяющая миллионы людей, стартовала в Бурятии еще 1 мая. В период майских праздников участники акции раздадут около десяти тысяч символов Победы.

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Фото: Росгвардия Бурятии