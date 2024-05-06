В Госдуме предложили создать раздел для знакомств на сайте Госуслуги

Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале направил обращение на имя министра цифрового развития РФ Максута Шадаева с предложением создать на "Госуслугах" раздел для знакомств, сообщили в «РИА Новости».

По мнению депутата Милонова, именно на официальном портале государственных услуг можно безопасно и удобно искать пару.

- Сфера онлайн-знакомств и поиска романтической пары для создания отношений в нашей стране сохраняется. К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими не помощь в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи, - отметил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Также парламентарий уточнил, что в нашей стране давно назрела потребность в проверенном и надежном приложении, где люди могли бы находить себе пару без риска оказаться на сайте, пропагандирующем промискуитет и фанфаронство.

Фото: «Номер Один»