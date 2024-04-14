В Бурятии на уловки мошенников попадаются бизнесмены и депутаты

Телефонные мошенники сменили тактику. Последним трендом стало то, что для каждого собеседника злоумышленники разрабатывают отдельные сценарии, исходя из персональных данных о потенциальной жертве, сообщили в Центробанке. При этом сведения они берут либо из открытых источников, либо из украденных баз данных. Затем мошенники пытаются наладить контакт с человеком. В Бурятии зафиксировали массовые попытки хищения средств у бизнесменов, общественных деятелей, чиновников.Эрдэни Халтанов, заместитель начальника УБЭП по городу Улан-Удэ, отмечает, что мошенники перешли на гибридные методы работы.- Нередко под видом сотрудников правоохранительных органов они прямо направляют людей в отделение полиции, чтобы те написали заявление в связи со взломом аккаунта потерпевшего на Госуслугах и попыткой хищений его денежных средств. Человек приходит в полицию, пишет заявление, там его принимают. Но он не сообщает других подробностей сотрудникам полиции, следуя указаниям мошенников, соответственно, его заявление носит формальный характер, - сообщил он.По его словам, правоохранительные органы зачастую не владеют конкретной ситуацией заявителя. Сам поход в полицию для написания заявления является лишь звеном в схеме получения мошенниками доверия жертвы. Далее действуют по схеме: человеку звонят и рекомендуют перевести сбережения на «безопасный счет». Но «безопасных» счетов не существует.В Бурятии преступные группы от массовых прозвонов потенциальным жертвам перешли на индивидуальные планы по облегчению кошельков граждан, причем достаточно состоятельных и имеющих на балансе деньги для перечисления преступникам. Теперь клиенту звонят несколько мошенников под видом сотрудников ФСБ, Росмониторинга, которые предлагают лично обратиться в полицию в связи с попыткой кражи их банковских депозитов. Тем самым мошенники уходят от хлопотной процедуры оформления кредитов на потенциальных жертв, поскольку эти схемы часто блокируются при одобрении займов в самих банках.В МВД по Бурятии совместно с банками внедрили алгоритмы блокирования получения кредитных карт в офисах при имеющихся признаках мошенничеств. По данным «Тинькофф-банка», количество совершенных преступлений с использованием данной схемы с января по март 2024 года возросло в 3,5 раза.Аферисты переходят на персональный выбор жертвы, используют личную историю, в том числе с использованием данных из соцсетей, изучают контакты. Затем генерируют ее страхи, используя нервозность и тотальную паранойю общества в связи с российско-украинским вооруженным конфликтом. А также ужесточение уголовного законодательства в связи с трансграничными переводами. Объектами для мошеннических звонков через мессенджеры становятся бизнесмены, общественные деятели, депутаты.- Вначале они взломали список контактов руководителя предприятия, затем создали в Телеграм фейковый аккаунт и от его имени стали рассылать сотрудникам сообщения, мол, сегодня утром в организации прошли обыски, изъяли всю бухгалтерию, личные дела, архив, - рассказал «Номер один» представитель известной улан-удэнской компании. - Директор написал, что ко мне «появились вопросы со стороны ФСБ и мне должен позвонить оперуполномоченный Олег Фролов».Попытки связаться с директором по телефону не привели к результату - не отвечал в связи с занятостью.- Вскоре «Фролов» позвонил, представившись «прикомандированным» сотрудником ФСБ, и сообщил, что с моей карты якобы ушел перевод на финансирование ВСУ, соответственно, мне грозят серьезные проблемы». Далее он начал играть в доброго полицейского, предложив «сотрудничество». По его легенде, в одном из крупных госбанков, в котором у меня хранятся средства, действует группа преступников, которые похищают средства клиентов и направляют их в Украину, а пострадавшие при этом попадают под подозрение в госизмене. Под видом выявления преступников лже-сотрудник ФСБ предложил «оказать содействие», - рассказал собеседник «Номер один».Далее началась классическая схема «развода».- С тем, чтобы обезопасить мои вклады, он предложил связаться с представителем Росфинмониторинга. До этого момента я был абсолютно убежден, что это все реально, а не «разводка», но потом мошенник выдал себя: на протяжении всего разговора он ровно вел беседу, а затем стал нервничать и повысил голос, когда я начал переспрашивать всю схему. Тут я понял, что передо мной мошенник. И послал его по известному адресу. И на глазах в моем смартфоне его аватарка с гербом РФ рассыпалась, - добавил житель.Как отмечают специалисты, раньше мошенников выдавал акцент, чаще всего украинский (вместо «что» произносилось «шо»). Но потом из колл-центров начали выгонять операторов с таким произношением, и сегодня мошенники все чаще говорят слишком правильно, используя классические обороты русского языка, абсолютно без акцента.По словам сотрудников МВД по РБ, один признак, по которому можно вычислить преступника: мошеннические звонки осуществляются в 99% случаев через мессенджеры, в основном через Телеграм. Но бывает, что звонки идут с использованием обычных звонков по сотовой связи.Также могут использоваться сервисы нейросети «дипфейк» с целью подделки голоса руководителя. В Бурятии пока таких случаев не зарегистрировано, но на западе России их применение уже подтверждено.Отмечается, что максимально подделать голос руководителя пока технически невозможно, тем более вести нормальный диалог. А вот уловка, когда «руководитель» якобы находится на совещании, говорит тихо и коротко, «подтверждая» версию мошенников, вполне рабочий инструмент уже сегодня, и к этому надо быть готовым.Специалисты по противодействию телефонным мошенничествам отмечают, что аферисты придумывают и внедряют все новым и новые формы обработки «клиентов». Они используют технологии нейролингвистического программирования и трансовые методики. Поэтому в случаях подозрительных звонков от банков, других организаций, с любых телефонных номеров необходимо немедленно прекратить контакт.- Никто вам из банка звонить и чего-то рекомендовать не будет, все подобные вопросы решаются только при личном посещении офиса или другого госучреждения, - отмечают в полиции. - Исключений из правил нет.По данным МВД, преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на данный момент составляют треть от всех правонарушений. В Бурятии жертвами интернет-преступников по состоянию на начало апреля 2024 года стали 793 жителя республики. За прошлую неделю их число выросло на 54 человека. Причиненный ущерб составил 149 млн рублей, увеличившись за неделю на 15 млн рублей.Пока все механизмы противодействия телефонным мошенничествам не дают никакого результата. Поэтому действует только одно правило. Любой звонок из «банка» или из «структуры» должен расцениваться как мошеннический, и здесь допустима и оправданна некоторая доля паранойи с тем, чтобы сразу же завершить разговор и включить входящий телефонный номер в число заблокированных.Других вариантов усиления бдительности нет, поскольку на 100% действует лишь один принцип: спасение рук утопающих - дело рук самих утопающих.Фото: freepik.com