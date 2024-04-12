В Октябрьском районе Улан-Удэ готовят к открытию новый детсад

В Улан-Удэ в микрорайоне Радужный Октябрьского района скоро откроется новый корпус детсада «Елочка» на 280 мест. Новый детсад – единственный в этом районе. С его открытием все дошколята, которых возили в другие сады и те, кто только пойдут в сад, будут обеспечены здесь местами.

- В конце прошлого года мы построили три новых детских сада. В этом году мы будем постепенно вводить их эксплуатацию. Этот садик – один из них, он готов. Сейчас нам необходимо получить все разрешительные документы, и в первую очередь - лицензию на образовательную деятельность. Для ее получения есть ряд этапов, которые надо пройти. После этого садик откроет свои двери для малышей микрорайона. Ориентировочно, это будет летом. Сейчас пока формируем коллектив – это нянечки, педагогические, медицинские работники, административно-управленческий персонал, - рассказал Игорь Шутенков.



Этой весной, пока садик не открылся, проведут ревизию благоустройства его территории, где размещены детские площадки. В скором времени к новому детсаду построят дорогу. Уже начат процесс приема заявлений от родителей для получения мест в этом саду.







- Каждый родитель может внести изменения в личную карточку ребенка, добавив этот детсад. Его наименование - 47/3 «Елочка». С открытием этого садика мы планируем закрыть все существующие потребности в дошкольных местах в этом микрорайоне, - сказала Анна Батурина, заместитель председателя комитета по образованию Администрации Улан-Удэ.



В новом садике будет семь групп для детей раннего возраста - от 1,5 до 3 лет, три группы для младшего и среднего дошкольного возрастов - от 3 до 5 лет, и четыре группы для дошкольного возраста – от 5 до 7 лет.



Детсад в мкрн Радужный является подразделением детсада «Елочка», который находится в мкрн Забайкальский. Здание двухэтажное, состоит из 4-х блоков, соединенных между собой переходами. В блоках размещены: 14 групповых ячеек на 280 детей.

В каждой групповой ячейке предусмотрена раздевальная комната, игровая, буфетная, спальня, санитарный узел для детей. Также есть помещения для занятий: музыкальный зал, зал для занятий физкультурой, кабинет логопеда, психолога и другие. В здании оборудован пищеблок, есть служебно-бытовые помещения для персонала. Садик будет отапливать блочно-модульная водогрейная газодизельная котельная, которую установили на его территории.

Объект построен в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» и госпрограммы РБ «Развитие образования и науки Республики Бурятия».



За последние три года в Улан-Удэ возвели 22 новых садика.

Фото: администрация города