Жительница Улан-Удэ взыскала компенсацию за укусы алабая

В Улан-Удэ женщина обратилась в суд за компенсацией морального вреда к владелице алабая. Горожанка просила взыскать с ответчика в счет возмещения морального и физического вреда 50 000 рублей, поскольку на нее напала собака породы алабай и укусила в область левого бедра.

В суде истец рассказала, что нападение собаки произошло 24 февраля 2023 года. Женщина получила телесные повреждения: укушенные раны в области левого бедра, открытую рану бедра, которые вреда здоровью не причинили, однако, повлекли физические и нравственные страдания (физическая боль, кратковременная реакция испуга).

До настоящего времени покусанная женщина испытывает дискомфорт в области бедра. Хромота была в течение месяца. Испытывает бессонницу, постоянный страх, панические атаки. Неоднократно обращалась в медицинские учреждения.

Представитель ответчика по доверенности исковые требования не признала. Адвокат сослалась на то, что истец неверно оценила намерения животного, которое хотело, чтобы его погладили. Истец же начала проявлять агрессивные действия по отношению к собаке, кричать на нее и отбиваться сумками.

«После удара сумкой по голове, собака, защищаясь, вынуждена была дать отпор. Указывает, что некорректные действия истца спровоцировали ответные действия со стороны собаки. После инцидента истцу на месте оказали первую медицинскую помощь, доставили в травмпункт № 1. Считает, что факт большого эмоционального и психического потрясения и переживания истца не доказан. Материальное состояние ответчика не позволяет удовлетворить требования истца», - указано в материалах дела.

Однако суд к доводам о том, что истец неверно оценила дружелюбное поведение собаки, отнесся критически.

«Учитывая размеры породы собаки, ее возраст 1,5 года, истец не могла предугадать ее поведение. Доказательств того, что истец ударила собаку сумкой по голове и спровоцировала ее к нападению, материалы дела не содержат.

Таким образом, именно по вине ответчика, не принявшей необходимых мер, обеспечивающих безопасное для окружающих содержание собаки, истец получила телесные повреждения, повлекшие физические и нравственные страдания», - отмечается в деле.

При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание фактические обстоятельства, характер физических и нравственных страданий истца, сам факт причинения телесных повреждений, индивидуальные особенности потерпевшей, степень её физических и моральных страданий, имущественное положение ответчика, которая является безработной.

- Решением суда с учётом требований разумности и справедливости, суд частично удовлетворены требования истца, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 40 000 рублей, - сообщили в Октябрьском районном суде.





Фото:ru.freepik.com/