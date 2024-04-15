Общество 15.04.2024 в 10:26

Генпрокуратура помогает жителям ДФО получить положенные льготы

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Текст: Андрей Константинов
Генпрокуратура помогает жителям ДФО получить положенные льготы
По требованию Генпрокуратуры России в ряде регионов Дальнего Востока члены семей участников ВОВ и ветеранов боевых действий получили возможность для оформления удостоверений и получения мер социальной поддержки.

Как сообщили в Управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО, удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий является документом, подтверждающим их право на получение мер социальной поддержки.

Однако не во всех регионах Дальнего Востока отдельные категории граждан могли получить этот документ и предусмотренные законодательством льготы. Такой возможности были лишены члены семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий, пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными органами Социального фонда России, либо не получавшие пенсию.

«По поручению Генпрокуратуры прокуроры Бурятии, Хабаровского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной области приняли меры к определению региональными органами исполнительной власти ведомств, уполномоченных выдавать удостоверения. Такими полномочиями наделены региональные департаменты и министерства социальной защиты населения. В Бурятии, Магаданской и Сахалинской областях по требованию прокуратуры утверждены регламенты по предоставлению государственной услуги, в которых предусмотрен порядок оформления и выдачи удостоверений. В Амурской области и Хабаровском крае аналогичные документы находятся в стадии разработки», - рассказали в надзорном ведомстве.

Благодаря правозащитной функции прокуратуры в Сахалинской области 5 граждан уже обратились за получением этого документа, который используется для получения мер социальной поддержки. В остальных регионах этот инструмент реализации прав граждан заработает в ближайшее время.

Как отметили в прокуратуре, если погибший участник боевых действий состоял в штате правоохранительных органов либо являлся военнослужащим, выдача удостоверений членам их семей производится органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, военкоматами.

Фото: «Номер один»
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