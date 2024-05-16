Спорт 16.05.2024 в 13:40

В Бурятии проведут «Битву взглядов»

Спортсмены посмотрят друг другу в глаза накануне боя
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии проведут «Битву взглядов»

Жителей Бурятии приглашают на международный турнир серии Гран-При по боевому самбо среди мужчин, который пройдёт в ФСК в субботу, 18 мая. А уже завтра вечером (18.00 ч), 17 мая, в ТРЦ «Форум» пройдет первая встреча спортсменов перед боем, именуемая FACE TO FACE или «Битва взглядов».

В минспорта республики пояснили, что битва взглядов – это устоявшийся обычай перед боями, при котором соперники стоят лицом к лицу на расстоянии удара и пристально смотрят друг другу в глаза.

Как рассказал чемпион мира по панкратиону, серебряный призер суперкубка мира по боевому самбо, мастер спорта России по боевому самбо Вадим Бусеев, в

турнире сразятся сборные России и мира.

- В сборной России выступят два наших воспитанника: мастер спорта России, серебряный призер Чемпионата России 2024 года Константин Подойницын и

мастер спорта России, чемпион Европы 2023 года Алдар Намсараев.

Вход свободный

Возрастное ограничение: 6+

Фото: скриншот видео минспорта РБ

Теги
самбо турнир битва спорт чемпион

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