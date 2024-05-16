Общество 16.05.2024 в 11:30

В Улан-Удэ более 40 домов останутся без холодной воды

Причина – плановые ремонтные работы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ более 40 домов останутся без холодной воды
17 мая с 10 до 16 часов более 40 домов в Октябрьском районе Улан-Удэ останутся без холодной воды. Как сообщили в МУП «Водоканал», причина отключения - проведение плановых работ по замене запорной арматуры на водопроводной сети по ул. Братская, 56.

«Подвоз воды будет организован. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33», - сообщили в «Водоканале».

Список домов, попавших под отключение:



Фото: «Номер один»

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