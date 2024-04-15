Синоптики Бурятии прогнозируют частую смену погоды

В Бурятии на предстоящей неделе ожидается частая смена погоды, сообщили в республиканском Гидрометцентре.16, а также 20-21 апреля будет неустойчивая ветреная погода с порывами до 15-18 м/с. Местами смешанные осадки различной интенсивности.В остальные дни прогнозируется преимущественно без осадков погода.Преобладающая температура по ночам составит 0,-5, по северу до -10,-15 градусов. В облачные ночи в большинстве районов положительные температуры.Днем ожидается +9,+14, по южной половине местами до +19, по северной половине от 0 до +8 градусов.Фото: «Номер один»