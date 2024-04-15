Общество 15.04.2024 в 12:40

Синоптики Бурятии прогнозируют частую смену погоды

Несколько дней будет сильно ветрено, также возможны осадки
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Текст: Андрей Константинов
Синоптики Бурятии прогнозируют частую смену погоды
В Бурятии на предстоящей неделе ожидается частая смена погоды, сообщили в республиканском Гидрометцентре.

16, а также 20-21 апреля будет неустойчивая ветреная погода с порывами до 15-18 м/с. Местами смешанные осадки различной интенсивности.

В остальные дни прогнозируется преимущественно без осадков погода.

Преобладающая температура по ночам составит 0,-5, по северу до -10,-15 градусов. В облачные ночи в большинстве районов положительные температуры.

Днем ожидается +9,+14, по южной половине местами до +19, по северной половине от 0 до +8 градусов.

Фото: «Номер один»

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