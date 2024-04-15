В Бурятии технологический университет передал на СВО автобус и УАЗ

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления передал для нужд СВО автобус ПАЗ и автомобиль УАЗ «Пикап». Технику на поезде доставят в Ростов-на-Дону и там передадут военнослужащим 5 отдельной гвардейской танковой бригады из Бурятии для выполнения боевых задач.

В пресс-службе университета отмечают, что автобус ранее перевозил студентов, преподавателей и гостей Бурятии на работу и отдых к озеру Байкалу. УАЗ «Пикап» использовался для различных работ, связанных с нуждами университета: от доставки материалов до уборки территории.

«Нам в Народный фронт приходит много заявок от воинских частей. И в приоритете, конечно, автомобили высокой проходимости, которые просят бойцы. Железные "помощники" на колёсах вообще на СВО очень многофункциональны. Они не только перевозят боеприпасы, раненых, технику, но и самих бойцов. Первый раз мы передаем автобус. До этого были УАЗики, буханки. Но автобус мы принимаем и передаем первый раз. Выражаем огромную благодарность ВСГУТУ за то, что вложили силы, средства, починили эти машины, довели их до ума и они в очень хорошем техническом состоянии», - сообщила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Бурятия Юлия Ким.

Сотрудники гаража университета провели полное ТО и ремонт транспортных средств, произвели покраску автомобиля УАЗ.

«Инициатива университета заключается в том, чтобы максимально помочь нашим бойцам, нашим ребятам, участвующим в СВО, помочь в решении боевых задач и сохранении жизни. Для этой цели в нашем университете проводится много разных мероприятий. Это пошив специальных костюмов, плетение маскировочных сетей. И сегодня наш университет передает технику: автомобиль УАЗ и автобус ПАЗ. Мне хотелось бы сказать огромное спасибо работникам гаража, которые максимально подготовили технику. И мы надеемся, что она будет служить очень долго нашим бойцам», - рассказал ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.



Фото: пресс-служба ВСГУТУ