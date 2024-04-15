Общество 15.04.2024 в 15:03

В Бурятии стартовала горячая линия по профилактическим мерам во время паводка

Специалисты Роспотребнадзора дадут рекомендации жителям республики
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактическим мерам во время паводка

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия запустило горячую линию по вопросам соблюдения профилактических мер во время паводка.

Звонки принимаются по телефону: 8(3012) 41-25-74 (с 8:30 до 17:30 с понедельника по пятницу).

Специалисты дадут рекомендации по вопросам профилактики инфекционных болезней, использования воды и дезинфекции жилища.

В ведомстве напоминают, что из-за подтоплений возрастает риск загрязнения источников водоснабжения, что может вызвать: дизентерию, брюшной тиф, паратиф, вирусный гепатит А, другие инфекционные заболевания. При возникновении симптомов острого инфекционного заболевания горожанам рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по РБ заработал специальный раздел с рекомендациями во время весеннего паводка и половодья для населения и специалистов.

Фото: "Номер Один"

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