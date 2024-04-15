Житель Бурятии отдал почку младшему брату

В Республиканской клинической больнице сообщили об очередной операции по пересадке почки. На этот раз донором выступил старший брат пациента.Как сообщили в РКБ, проблемы с почками у 39-летнего Андрея начались еще в детстве, но серьезный приступ настиг его во время службы в армии. Тогда московские врачи поставили молодого человека на ноги и выписали со строгими рекомендациями. Восемь лет назад почки снова заявили о себе, но на этот раз уже громко и навсегда - они перестали функционировать, а в жизнь мужчины пришел диализ. Время шло, трижды в неделю Андрей из района добирался в свой диализный центр. Пока однажды не прозвучала он не услышал, что в Бурятии начали делать операции по пересадке почек.Андрей одним из первых обратился на комиссию, сдавал все анализы, попал в лист ожидания и стал ждать посмертного донора. Родственники хотели помочь мужчине, но по разным причинам они не подошли. Не рассматривался только вариант самого старшего брата из-за перенесенного в детстве заболевания. Пока на комиссии мужчина не узнал, что это не является это противопоказанием.Спустя год, 4 апреля, в стенах Республиканской больницы была успешно выполнена уже десятая операция по родственной пересадки почки. Теперь у мужчины позади диализ, бесконечные визиты к врачам и сдача анализов.«Мужчины чувствуют себя замечательно, готовятся поскорее вернуться к своим семьям, маме и друзьям. Только брат-донор переживает, что не сделали этот шаг раньше», - рассказали в Республиканской больнице.Фото: Республиканской клинической больницы