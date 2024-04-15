Каждый четвертый работающий россиянин не решается просить прибавки к зарплате

Интересным исследованием на тему повышения зарплаты поделился портал по поиску работы «Суперджоб». Повышения зарплаты не решаются просить чаще всего из-за того, что не верят в возможность прибавки.

- Лишь 4% россиян считают, что их зарплата соответствует их уровню квалификации. 83% уверены, что достойны большего: 26% на данный момент уже ведут переговоры об увеличении оклада, 32% готовятся просить прибавки, 25% не решаются, - говорят результаты опроса.

«Бесполезно. Все равно не повысят», — основной аргумент россиян, которые не осмеливаются вести переговоры о прибавке. Бюджетники говорят, что не просят повышения зарплаты, т.к. их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Кому-то проще найти новую работу, чем что-то просить.



Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше. Среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто уже инициировал переговоры о повышении заработка, так и тех, кто в настоящий момент готовится к ним.

В опросе приняло участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.





Фото: Номер один