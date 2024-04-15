Общество 15.04.2024 в 15:44

Каждый четвертый работающий россиянин не решается просить прибавки к зарплате

Основная причина – неверие, что это возможно
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Каждый четвертый работающий россиянин не решается просить прибавки к зарплате

Интересным исследованием на тему повышения зарплаты поделился портал по поиску работы «Суперджоб». Повышения зарплаты не решаются просить чаще всего из-за того, что не верят в возможность прибавки.

- Лишь 4% россиян считают, что их зарплата соответствует их уровню квалификации. 83% уверены, что достойны большего: 26% на данный момент уже ведут переговоры об увеличении оклада, 32% готовятся просить прибавки, 25% не решаются, - говорят результаты опроса.

«Бесполезно. Все равно не повысят», — основной аргумент россиян, которые не осмеливаются вести переговоры о прибавке. Бюджетники говорят, что не просят повышения зарплаты, т.к. их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Кому-то проще найти новую работу, чем что-то просить.

Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше. Среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто уже инициировал переговоры о повышении заработка, так и тех, кто в настоящий момент готовится к ним.

В опросе приняло участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.


Фото: Номер один

 

Все новости

«Южный Байкал» провел «День качества» для подрядчиков и производителей
15.04.2024 в 17:04
В Кяхтинском музее открыли бюст монгольскому писателю Бямбын Ринчен
15.04.2024 в 16:57
Жителям Иволгинского района сообщили, куда угонять скот в случае подтопления
15.04.2024 в 16:38
В Бурятии стартует региональный этап всероссийского интеллектуального турнира «Знание.Игра»
15.04.2024 в 16:22
Мэр Улан-Удэ побывал в подтопленном СНТ
15.04.2024 в 16:21
Житель Бурятии отдал почку младшему брату
15.04.2024 в 15:46
Каждый четвертый работающий россиянин не решается просить прибавки к зарплате
15.04.2024 в 15:44
В Улан-Удэ для жителей поселка Восточный изменится расписание движения автобусов
15.04.2024 в 15:33
В Забайкальском крае участник СВО открыл персональную выставку
15.04.2024 в 15:24
В Бурятии сошли с рельсов три вагона с углем
15.04.2024 в 15:22
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
Жителям Иволгинского района сообщили, куда угонять скот в случае подтопления
Для этого определены несколько мест
15.04.2024 в 16:38
В Бурятии стартует региональный этап всероссийского интеллектуального турнира «Знание.Игра»
В нем примут участие 8 команд школьников и студентов колледжей Бурятии

15.04.2024 в 16:22
Житель Бурятии отдал почку младшему брату
Оба мужчины чувствуют себя хорошо и скоро вернутся к родным
15.04.2024 в 15:46
В Улан-Удэ для жителей поселка Восточный изменится расписание движения автобусов
Изменения коснутся пяти муниципальных маршрутов
15.04.2024 в 15:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru