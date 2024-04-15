Общество 15.04.2024 в 16:22

В Бурятии стартует региональный этап всероссийского интеллектуального турнира «Знание.Игра»

В нем примут участие 8 команд школьников и студентов колледжей Бурятии

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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии стартует региональный этап всероссийского интеллектуального турнира «Знание.Игра»

16 апреля в 12.00 в городе Улан-Удэ состоится финал по Дальневосточному федеральному округу всероссийского чемпионата Знание.Игра в формате «Что? Где? Когда?» (возрастное ограничение 6+), организованный российским обществом «Знание».

В нем примут участие 8 команд школьников и студентов колледжей Бурятии. Им предстоит продемонстрировать свои знания, а также проявить смекалку и навыки командной работы, отвечая на вопросы, охватывающие широкий круг тем.

По итогам региональных финалов, которые пройдут в 11 федеральных округах с 8 по 19 апреля 2024 года, определятся 4 лучшие команды каждого из округов. Они отправятся в федеральный финал, который состоится в Москве на международной выставке-форуме «Россия» в мае 2024 года.

«В этом году порядка 10 000 школ и колледжей принимают участие в новом формате направления "Знание.Игра" — в играх "Что? Где? Когда?". 150 000 школьников и студентов колледжей вовлечены в отборочные игры. Такое количество участников говорит о том, что молодежь тянется к знаниям, а игровой формат просвещения пользуется у них популярностью. Мы особенно рады, что финал чемпионата пройдет в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая призвана продемонстрировать важнейшие достижения нашей страны. Талантливые и умные люди — это главная гордость России, а участники интеллектуального соревнования, безусловно, таковыми и являются», - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всего в отборочных турах приняло участие более 130 команд школьников и студентов среднего профессионального образования ДФО.

Возрастное ограничение 6+


Фото: Минобрнауки РБ

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с 10 по 16 апреля

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