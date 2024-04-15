В Улан-Удэ в поселке Звездный открыли музей «Вершина мужества»

Сегодня, 15 апреля, в мкрн Звездный на базе Детской школы искусств №10 прошло открытие музея истории специальной военной операции «Вершина мужества». Открытие музея приурочили к Году общественных и гражданских инициатив. Участие в мероприятии принял мэр города Игорь Шутенков.

- Ровно год назад, именно в этом здании, мы с вами уже открывали Детскую школу искусств №10. А сегодня с гордостью открываем музей, посвященный истории специальной военной операции. Наш город Улан-Удэ, наша республика всегда гордилась своими Героями, которые без всякого вопроса вставали на защиту нашей Родины. И сегодня наши ребята там, на передовой отстаивают интересы страны, а наша с вами задача здесь поддержать их, помнить о подвиге наших солдат, чтить их. Вот такие музеи позволят нам доносить правду, истинную правду, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В экспозиции музея представлены информационные стенды о Героях России из Бурятии, фотовыставка художника Солбона Лыгденова «Портреты Героев», витрины с личными вещами ветерана боевых действий Донбасса и Сирии подполковника Дмитрия Тыркова, а также уголок с письмами, открытками для бойцов СВО от школьников и почтовый ящик, с помощью которого ребята, отправляют свои письма воинам в зону проведения СВО.









Для жителей мкрн. Звездный окрытие музея – важное и долгожданное событие. Почти в каждой семье есть свой Герой, который защищает Родину.

- Спасибо огромное всем, кто создавал этот музей. Несомненно, это большое дело, потому что многие жители городка участвовали и участвуют в специальной военной операции и есть те, кто навсегда остался на украинской земле. Свою жизнь положили за мир, за справедливость. Этот музей, как напоминание, как вечная память о том, что делается жителями посёлка Звездный, жителями Бурятии, Улан-Удэ. Мы сюда будем приводить своих детей, рассказывать, показывать, чтобы не забывали какой ценой дается победа, - делится своими эмоциями Анна Вишнякова, жительница мкрн Звездный.







Фото: пресс-служба Администрации г. Улан-Удэ

