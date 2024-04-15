Общество 15.04.2024 в 17:24

В Бурятии проходит акция «День донорского совершеннолетия»

Принять участие в акции могут студенты высших и средних специальных учебных заведений

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В Бурятии проходит акция «День донорского совершеннолетия»

С 15 по 19 апреля в Бурятской республиканской станции переливания крови проходит акция «День донорского совершеннолетия» (возрастное ограничение 18+), посвященная Году семьи в России и Году общественных и гражданских инициатив в городе Улан-Удэ.

Принять участие в акции могут студенты высших и средних специальных учебных заведений.

- Молодым донорам необходимо сдать кровь, также можно вступить в регистр доноров костного мозга в Бурятской республиканской станции переливания крови, сделать фотографию на фоне специального баннера в учреждении и опубликовать пост в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами и подписаться на госпаблики организаторов акции, - сообщили в минздраве Бурятии.

Основные хэштеги - #ОставайсяДонором, #ДонорУУ, #ДонорствоПоводГордиться, #СемейныйКодДонора.

Содержание поста должно соответствовать одной из предложенных тем: «Доноры нужны всегда», «Донорская кровь – это уникальный ресурс для лечения больных людей», «Участвуя в донорской акции, вы спасёте чью-то жизнь!», «Становитесь донорами!», «Донорство – это полезно, это не опасно, это почётно!». Профили участников должны быть открытыми.

Посты или ссылки на них необходимо отправить до 20 апреля на электронную почту Управления по делам молодежи: FilippovVA@ulan-ude-eg.ru с пометкой «Донор» и указанием ФИО и места учёбы. Участники акции получат дипломы и ценные призы. Телефон для справок: 8(3012)21-71-22.

Возрастное ограничение 18+


Фото: Служба крови

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