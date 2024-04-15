В Тункинском национальном парке появились черные грифы. Черный гриф — одна из самых крупных хищных птиц, её вес составляет около 12 кг, размах крыльев – 2,5-3 метра. В дикой природе гриф живёт около 50 лет.

- Гриф является природным санитаром – он питается в основном падалью, предотвращая распространение опасных заболеваний и инфекций. Характерной чертой вида является отсутствие оперения на голове и длинной шее – благодаря этому птице удается не пачкаться во время трапез. Кроме того, гриф обладает крепким крючковатым клювом, способным разрывать прочные ткани павших животных, - говорят сотрудники нацпарка.

Грифы обладают феноменальным зрением, они с огромной высоты видят даже небольших животных, лежащих на земле, но, если животное ещё живо - они не трогают его.

В Тункинском национальном парке грифы – это кочующий вид, но известен случай гнездования в окрестностях пос. Монды. Включен в Красную книгу РФ и Республики Бурятия.

Фото: скриншот из видео нацпарка "Тункинский", автор видео Матвей Сушкеев