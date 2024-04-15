Общество 15.04.2024 в 17:51

В Тункинском национальном парке появились черные грифы

Они включены в Красную книгу России и Бурятии
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Тункинском национальном парке появились черные грифы

В Тункинском национальном парке появились черные грифы. Черный гриф — одна из самых крупных хищных птиц, её вес составляет около 12 кг, размах крыльев – 2,5-3 метра. В дикой природе гриф живёт около 50 лет.

- Гриф является природным санитаром – он питается в основном падалью, предотвращая распространение опасных заболеваний и инфекций. Характерной чертой вида является отсутствие оперения на голове и длинной шее – благодаря этому птице удается не пачкаться во время трапез. Кроме того, гриф обладает крепким крючковатым клювом, способным разрывать прочные ткани павших животных, - говорят сотрудники нацпарка.

Грифы обладают феноменальным зрением, они с огромной высоты видят даже небольших животных, лежащих на земле, но, если животное ещё живо - они не трогают его.

В Тункинском национальном парке грифы – это кочующий вид, но известен случай гнездования в окрестностях пос. Монды. Включен в Красную книгу РФ и Республики Бурятия.

 

Фото: скриншот из видео нацпарка "Тункинский", автор видео Матвей Сушкеев

Все новости

В Тункинском национальном парке появились черные грифы
15.04.2024 в 17:51
В Улан-Удэ запретили ходить в лес
15.04.2024 в 17:37
В Бурятии проходит акция «День донорского совершеннолетия»
15.04.2024 в 17:24
Поиски пропавших в Улан-Удэ мужчины и женщины пока не дали результатов
15.04.2024 в 17:21
В Бурятию приехала делегация из Монголии
15.04.2024 в 17:14
«Южный Байкал» провел «День качества» для подрядчиков и производителей
15.04.2024 в 17:04
В Улан-Удэ в поселке Звездный открыли музей «Вершина мужества»
15.04.2024 в 17:03
В Кяхтинском музее открыли бюст монгольскому писателю Бямбын Ринчен
15.04.2024 в 16:57
Жителям Иволгинского района сообщили, куда угонять скот в случае подтопления
15.04.2024 в 16:38
В Бурятии стартует региональный этап всероссийского интеллектуального турнира «Знание.Игра»
15.04.2024 в 16:22
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ запретили ходить в лес
Запрет на пребывание в лесу распространяется и на пешеходные тропы
15.04.2024 в 17:37
В Бурятии проходит акция «День донорского совершеннолетия»
Принять участие в акции могут студенты высших и средних специальных учебных заведений

15.04.2024 в 17:24
В Улан-Удэ в поселке Звездный открыли музей «Вершина мужества»
В музее представлены информационные стенды, экспонаты оружия, личные вещи ветеранов боевых действий
15.04.2024 в 17:03
Жителям Иволгинского района сообщили, куда угонять скот в случае подтопления
Для этого определены несколько мест
15.04.2024 в 16:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru