В Бурятии можно получить грант на пропаганду традиционных семейных ценностей
Министерство спорта и молодежной политики Бурятии объявило конкурсный отбор на предоставление грантов. Их будут выдавать в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи по следующим направлениям:
- пропаганда традиционных семейных ценностей,
- поддержка молодых семей, популяризация института семьи;
- развитие и поддержка студенческих советов и общественных объединений;
- развитие студенческих (молодежных) отрядов;
- развитие молодежных медиа;
- развитие и популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;
- развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни и питания;
- развитие и поддержка патриотического воспитания молодежи;
- организация досуга и занятости молодежи и др.
Приём заявок осуществляется с 16 апреля по 16 мая 2024 года.
Более подробная информация представлена на официальном сайте министерства в разделе «ГРАНТЫ-2024».
Фото: «Номер Один»