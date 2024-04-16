В Бурятии можно получить грант на пропаганду традиционных семейных ценностей

Министерство спорта и молодежной политики Бурятии объявило конкурсный отбор на предоставление грантов. Их будут выдавать в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи по следующим направлениям:

- пропаганда традиционных семейных ценностей,

- поддержка молодых семей, популяризация института семьи;

- развитие и поддержка студенческих советов и общественных объединений;

- развитие студенческих (молодежных) отрядов;

- развитие молодежных медиа;

- развитие и популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;

- развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни и питания;

- развитие и поддержка патриотического воспитания молодежи;

- организация досуга и занятости молодежи и др.

Приём заявок осуществляется с 16 апреля по 16 мая 2024 года.

Более подробная информация представлена на официальном сайте министерства в разделе «ГРАНТЫ-2024».

Фото: «Номер Один»