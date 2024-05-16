В Бурятии проверили готовность спортивных лагерей

16 мая депутаты Горсовета посетили лагеря «Юнтур» и «Старт» и убедились, что они готовы к предстоящему летнему сезону.

Открытие сезона в «Юнтуре», где отдыхают и тренируются спортсмены, занимающиеся борьбой, запланировано на 17 июня. Сейчас в лагере идут подготовительные работы: строится новая столовая из бруса. Объект планировали сдать в сентябре, поэтому ближайшие несколько сезонов дети будут посещать старую столовую.

В лагере «Старт» отдыхают и тренируются дети по тхэквондо и баскетболу. В этом году здесь планируется четыре смены. На территории расположены две большие спортивные площадки с резиновым травмобезопасным покрытием и крытый бассейн с подогревом.

В прошлом году в «Старте» построили два жилых корпуса. Комнаты в них благоустроенные, с душевыми кабинами. Есть комнаты и для маломобильных детей.

Председатель социального комитета горсовета Денис Егоров отметил, что сам провёл детство в лагере «Старт». Теперь здесь занимаются и его дети.

- Отрадно видеть, что здесь произведён капитальный ремонт, выстроены новые корпуса и убраны старые, сделана дополнительная баскетбольная площадка. К открытию всё будет готово, так что ребёнка спокойно можно отправлять. Вокруг прекрасная природа, чистый воздух – всё это поможет набраться детишкам сил перед новым учебным годом, - комментирует Егоров.

Фото: Горсовет