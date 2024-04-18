Общество 18.04.2024 в 17:22

В Бурятии активно готовятся к весенней посевной кампании

На поля выйдут более двух тысяч тракторов и сеялок
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии активно готовятся к весенней посевной кампании

В республике полным ходом идет подготовка к весенним полевым работам, которые стартуют уже в мае. На посевную-2024 в поля выйдут 2160 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, сообщили в Минсельхозпроде РБ.

Это 776 тракторов различных марок, 405 плугов, 585 единиц культиваторов и дискаторов, 322 сеялки, 72 посевных комплекса.

«Все ремонтные работы позади, общий процент готовности сельхозтехники и оборудования к посевной кампании составляет 95,2%», - отметили в министерстве.

По данным министерства, в 2024 году планируется приобрести 45 тракторов. С начала года приобретено 8 энергонасыщенных тракторов и 3 зерноуборочных комбайна.

Фото: «Номер Один»

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