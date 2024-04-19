Общество 19.04.2024 в 09:05
В Бурятии инспекторы «Бурприроды» обнаружили незаконный слив отходов
За это нарушителю грозит крупный штраф
Текст: Елена Патрикеева
Во время рейда в Боргойском заказнике госинспекторы «Бурприроды» обнаружили нарушителя, который сливал жидкие бытовые отходы (ЖБО) в почву.
«ЖБО образуются в частных домах и имеют IV класс опасности. Поэтому они могут нанести немалый вред окружающей среде. Утилизация ЖБО должна осуществляться методом слива на специально отведенные сливные станции», - сообщили в пресс-службе «Бурприроды».
Инспекторы привлекли нарушителя к административной ответственности и передали материалы дела в Бурприроднадзор. Нарушителя ждет крупный штраф.
Специалисты напоминают, что слив отходов в почву строго запрещен, тем более на особо охраняемых природных территориях.
Фото: пресс-служба «Бурприроды»