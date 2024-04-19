В Бурятии инспекторы «Бурприроды» обнаружили незаконный слив отходов

Во время рейда в Боргойском заказнике госинспекторы «Бурприроды» обнаружили нарушителя, который сливал жидкие бытовые отходы (ЖБО) в почву.

«ЖБО образуются в частных домах и имеют IV класс опасности. Поэтому они могут нанести немалый вред окружающей среде. Утилизация ЖБО должна осуществляться методом слива на специально отведенные сливные станции», - сообщили в пресс-службе «Бурприроды».

Инспекторы привлекли нарушителя к административной ответственности и передали материалы дела в Бурприроднадзор. Нарушителя ждет крупный штраф.

Специалисты напоминают, что слив отходов в почву строго запрещен, тем более на особо охраняемых природных территориях.

Фото: пресс-служба «Бурприроды»



