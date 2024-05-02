В Бурятии 3 мая выплатят пособия на детей и беременным женщинам

3 мая Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит ряд ежемесячных выплат и пособий. Как сообщили в ведомстве, будут выплачены единое пособие на детей и беременным женщинам; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву до 3 лет; ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет.Также в пятницу произведут досрочную ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет из средств маткапитала за 5 число. Это связано с тем, что 5 мая выпадает на выходной день.Получателям через почту выплаты будут произведены согласно графику доставки отделения почтовой связи с 3 по 21 число.Фото: «Номер один»