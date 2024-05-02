В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТРЦ «Мёд»

Сегодня в правоохранительные органы Улан-Удэ поступило анонимное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Мёд». Прибывшие на место сотрудники экстренных служб организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию работников и посетителей ТРЦ.«Специалисты-взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра здания подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии