Происшествия 02.05.2024 в 11:37
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТРЦ «Мёд»
Причиной этого стало анонимное сообщение о минировании здания
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в правоохранительные органы Улан-Удэ поступило анонимное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Мёд». Прибывшие на место сотрудники экстренных служб организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию работников и посетителей ТРЦ.
«Специалисты-взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра здания подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Специалисты-взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра здания подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегиминирование